WWE 2K26: Esta es la MEDIA de Penta, nuevo Campeón Intercontinental de la empresa

Han pasado algunos días desde su consagración y las curiosidades respecto a El Zero Medio no dejan de aparecer. Penta logró conquistar el Campeonato Intercontinental de la empresa, motivo por el cual es preciso conocer cuál es su media en el nuevo juego WWE 2K26.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Fue el pasado lunes, en una edición más de Monday Night RAW, que Penta finalmente logró hacerse con el Campeonato Intercontinental de la WWE luego de vencer a Dominik Mysterio, quien tenía más de 100 días con este título. Con ello, el nacido en Ecatepec cosechó su primer título en la empresa norteamericana.

¿Cuál es la media de Penta en el WWE 2K26?

Fue precisamente durante el combate ante Dominik Mysterio que se supo que Penta, el Zero Miedo, cuenta con una media de 84 puntos en el nuevo videojuego de la WWE, mismo que se estrenará a mediados de este mes y que tiene al mexicano como un elemento importante de la zona midcard de la empresa.

Para poner una perspectiva más amplia, algunos elementos que también forman parte de la empresa, como Dominik y Jey Uso, cuentan con una media de 87 y 91 puntos, por lo que se espera que el mexicano pueda aumentar su valoración en las actualizaciones que este juego pueda tener.

¿Penta luchará en Wrestlemania 42?

El haber conquistado el Campeonato Intercontinental a unas semanas para Wrestlemania 42 prácticamente confirma a Penta dentro de este magno evento, mismo que se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril en Las Vegas de la misma forma que ocurrió en 2025.

Cabe decir que, hasta el momento, no existe un rival confirmado para Penta en esta nueva edición de Wrestlemania, aunque distintos usuarios han comenzado a dar nombres para ello, entre los que destacan los Grandes Americanos, una revancha con Dominik o, incluso, un mano a mano frente a Je’Von Evans.

