Greg Haugen: Julio César Chávez no me cae bien; le daré una lección

En 1993, ocurrió uno de los hechos más trascendentes para el boxeo en México, cuando Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca para enfrentar a Greg Haugen, peleador que todo el tiempo se mantuvo falto de respeto, desafiante y arrogante, con lo que se ganó el desprecio de la afición en nuestro país.

Haugen que en ese tiempo tenía 32 años, peleaba en la división de los ligeros con dos títulos mundiales, el de los ligeros por la Federación Internacional de Boxeo y de los superligeros en la OMB, y con marca de 32 victorias, 16 por nocaut más cuatro derrotas y un empate; no daba crédito a la carrera de Chávez y esperaba causar en su rival una confusión emocional de la cual sacar provecho en el ring.

Greg Haugen señaló en la previa, el rechazo que tenía ante Julio César Chávez

En la semana de la pelea, que ocurrió el 20 de febrero de 1993 en el Estadio Azteca, Greg Haugen sostuvo lo mal que le caía Chávez y su posición como rival odiado en México.

“Voy a ganar, he pensado tanto en ello que me da miedo porque tengo entendido que habrá 120 mil en el Estadio Azteca este sábado”, dijo Haugen el 18 de febrero de 1993, día en el que se celebró una rueda de prensa en la que Haugen fue mucho más allá en sus declaraciones.

En consulta al periódico ESTO, se encuentran declaraciones en las que claramente se dice listo para el pleito; tenía temor por tanta gente en su contra por lo que contrató seguridad privada; también indicó que conoció gente que le apoyaba y rechazaba a Chávez pese a ser mexicanos.

“Chávez está furioso porque no le tengo respeto, pero no estoy aquí para tenerle respeto. No tengo nada contra los mexicanos, yo mismo soy mitad indio, si alguien es racista es Don King. Pero estoy aquí para pelear. Realmente Julio no me cae bien y entre más lo veo más mal me cae. Él va a encontrarse con un lento hombre blanco que le dará una lección de boxeo que no olvidará”, recalcó Haugen.

Greg Haugen se ganó el desprecio de la afición al boxeo, por la forma en la que se expresó en la previa a la pelea ante @Jcchavez115.



Recalcó el 18 de febrero de 1993, lo mal que le caía su rival. #BoxAzteca #LaNocheDelRécordMundial 🥊 pic.twitter.com/rlI0cdOXdt — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 15, 2023

Aniversario Chávez vs Haugen

El ex peleadorJulio César Chávez peleó ante Haugen el 20 de febrero de 1993, en el Estadio Azteca, recinto del cual salió en hombros tras defender su invicto hasta ese entonces en 84 peleas.

Sumado a la victoria, logró el récord de meter más de 132 mil personas al Estadio Azteca.