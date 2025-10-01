deportes
Nota

Se filtran los detalles de cómo será la última lucha de John Cena en SATURDAY NIGHT’S

John Cena ultima lucha wwe

John Cena ultima lucha WWE SATURDAY NIGHT’S
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
El luchador estelar John Cena, quien está en su gira de retiro, ha anunciado junto a WWE la fecha en la cual cerrará su fenomenal trayectoria, estando acompañado de una serie de rumores de momentos que sucederán esa noche de 13 de diciembre.

El calendario de WWE establece que ese día se celebrará en Washington el magno evento Saturday Night’s, en donde definitivamente el GOAT del deporte espectáculo dirá adiós.

John Cena a sus 48 años tiene las luchas contadas y luego de atravesar por un intento de ser rudo, ha retomado su personaje de carismático y limpio luchador idolo de multitudes.

Esto sucedería la noche de retiro de John Cena en WWE

John Cena, nacido el 23 de abril de 1977 y quien debutó en WWE en 2002 tendría esa noche de despedida junto a muchas situaciones que definiría WWE para hacer un despido mágico.

En primera instancia WWE quiere que todos los aficionados puedan ver en el mundo esa noche por lo que una plataforma tendrá el streaming.

-Su último combate podría ser visto En Vivo y Gratis por YouTube

-El evento Saturday Night’s no tendría cortes

-Gunther sería su contrincante

-Podría dar un discurso en el marco del adiós

-Rivales de su larga carrera estarían acompañándolo

John Cena ultima lucha WWE SATURDAY NIGHT’S

Sobre la carrera de John Cena en la lucha libre y el cine

John Cena es el campeón más grande de WWE con 17 reinados máximos de WWE.

-Tiene la mayor cantidad de reinados de campeonato mundial en la historia de la WWE (14 veces Campeón de la WWE y 3 veces Campeón Mundial Peso Pesado)

-Dos veces ganador del Royal Rumble (2008 y 2013).

-Una vez ganador del Money in the Bank (2012).

-Cinco veces Campeón de los Estados Unidos.

-Ha sido la cara de la compañía durante más de una década.

Carrera en la Actuación de John Cena

-The Marine (2006)

-Trainwreck (2015)

-Bumblebee (2018)

-Rápidos y Furiosos 9 (F9) (2021)

-El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) (2021)

-Blockers (2018)

john cena homenaje wwe smackdown.png
WWE

