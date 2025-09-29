deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Baúl WWE: Así fue el debut de John Cena, quien este año se despide del Wrestling (VIDEO)

John Cena tuvo su debut televisivo en la WWE hace más de dos décadas, y este fue nada más y nada menos que ante Kurt Angle. ¿Recuerdas cómo sucedió?

wwe-debut-john-cena-vs-kurt-angle.jpg
YouTube: WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El 2025 será el año del adiós para un John Cena que es considerado, sin lugar a dudas, uno de los tres luchadores más importantes en la historia de la WWE. Ahora bien, ¿recuerdas cómo, cuándo, en dónde y contra quien fue el debut de esta superestrella? Si no es así, aquí te daremos más detalles al respecto.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue al inicio de este año cuando John Cena confirmó que el 2025 sería su año de retiro de la empresa, pues con 48 años de edad entiende que está en el momento perfecto para seguir su carrera en Hollywood. Ante este hecho, no está de más recordar el debut televisivo que tuvo nada más y nada menos que ante Kurt Angle.

¿John Cena debutó en la WWE enfrentando a Kurt Angle?

Fue hace más de dos décadas, más precisamente el 27 de junio del 2002, cuando John Cena hizo su debut televisivo en la WWE luego de presentarse ante Kurt Angle, quien en ese momento era de los rostros más importantes de la empresa y que, históricamente, es considerado de los luchadores más técnicos de la historia. (Si quieres ver el video, da clic aquí).

Te puede interesar: ¿Qué fue de Maria, la diva de la WWE que robaba miradas?

Te puede interesar: ¿Cuánto ganaba al día Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, por ser una celebridad de internet?

Todo sucedió en un evento de SmackDown, cuando Kurt Angle, en ese entonces campeón de peso crucero, lanzó un reto abierto para disputar su cinturón. La WWE, en su idea de proyectar nuevos talentos, mandó directamente a John Cena, quien de inmediato le plantó cara a un Angle que se sorprendió ante sus habilidades.

El combate duró solo unos minutos y mostró a un John Cena realmente fuerte; sin embargo, al final la lucha fue para Kurt Angle, quien bajó de inmediato del ring. Una vez afuera, el público aplaudió al “rapero mayor”, quien 23 años después dirá adiós convertido en una de las máximas leyendas de la empresa.

¿Quién será el último rival de John Cena en su lucha de despedida en la WWE?

Restan solo cinco funciones de John Cena como luchador activo de la WWE , por lo que los rumores en torno a quién será su último rival no cesan. Y si bien personajes como Dominik y el propio Edge han sonado con fuerza, en esencia no se conoce formalmente quién será el encargado de decirle adiós al 17 veces campeón de la empresa.

