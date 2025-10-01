Última lucha de John Cena en WWE: ¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo saldrán a la venta?

El momento, finalmente, ha llegado. Estamos a tan solo unas semanas para que se lleve a cabo la lucha final de John Cena dentro de la WWE antes de que la superestrella se retire por completo del wrestling, por lo que luce interesante conocer el costo de los boletos y el día en que salen a la venta estos.

Como sabes, la última lucha se John Cena se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre del 2025; es decir, en poco más de dos meses, en un evento importante para la WWE. Tal situación hace que los boletos estén próximos a salir a la venta; sin embargo, ¿sabes cuánto costarán estos?

¿Cuánto costarán los boletos para la última lucha de John Cena y cuándo saldrán a la venta?

Lo primero que tienes que saber es que la última función de John Cena se llevará a cabo en el Saturday Night’s Main Event dentro del Capital One Arena de Washington, en los Estados Unidos. Ante esto, luce fundamental que sepas que la venta de los boletos comenzará a partir del próximo viernes 17 de octubre.

THE OFFICIAL PROMOTION VIDEO DETAILING JOHN CENA’S LAST EVER WWE MATCH



I AM NOT READY 💔#WWENXT



pic.twitter.com/2cDwXEMteo — FADE (@FadeAwayMedia) October 1, 2025

La apertura para la compra de los boletos comenzará a partir de las 10:00 horas, tiempo del este en los Estados Unidos, a través del portal Ticketmaster. Sin embargo, vale decir que hasta el momento se desconoce el costo de los mismos, aunque se espera que su precio sea por demás elevado.

¿Quién será el rival de John Cena en su último combate en la WWE?

Hasta el momento, la WWE no ha brindado detalles respecto al luchador que se perfila para ser el último rival en la carrera profesional de John Cena en la empresa, aunque han surgido algunos nombres que van desde Dominik Mysterio hasta el mismo Edge, quien, dicho sea de paso, se encuentra en All Elite Wrestling.

There will never be another John Cena pic.twitter.com/4vDmrIZsmq — Peter (@cena17thszn) September 30, 2025

¿A qué hora comenzará el evento que despedirá a John Cena de la WWE?

Saturday Night’s Main Event comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de la República, y se podrá disfrutar a través de la cuenta de YouTube de la WWE. Vale decir que hasta el momento no se han revelado detalles de la cartelera, por lo que se espera que esta información surja con el paso de las semanas.

