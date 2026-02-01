5 cosas que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

La edición número 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrará del 6 al 22 de febrero en Italia bajo el nombre oficial de Milán-Cortina. Se trata de una apuesta innovadora que distribuirá sus sedes a lo largo de más de 22 mil kilómetros cuadrados, conectando Milán con los paisajes alpinos de Cortina d’Ampezzo, Valtellina y Val di Fiemme.

Este modelo descentralizado marca un nuevo estándar para los megaeventos deportivos, priorizando la sostenibilidad, el aprovechamiento de infraestructuras existentes y la integración cultural entre distintas regiones. Estas son 5 cosas cruciales de Milán-Cortina 2026 .

Los 5 aspectos que marcarán el pulso de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

La ceremonia de apertura se realizará el 6 de febrero de 2026 en el mítico Estadio San Siro de Milán, bajo el título Armonía. El espectáculo estará dirigido por Marco Balich, uno de los creativos más reconocidos en ceremonias olímpicas, y contará una historia centrada en la identidad italiana, la humanidad y el mensaje de paz global.



¿Quiénes participarán en la ceremonia de inauguración?

El evento contará con la presencia de estrellas internacionales como Mariah Carey, quien interpretará canciones en italiano junto a figuras locales como Andrea Bocelli, Laura Pausini y la actriz Matilda De Angelis. Uno de los momentos más simbólicos será el encendido simultáneo de dos pebeteros, uno en el Arco della Pace de Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina, representando la unión entre ciudad y montaña.



¿Cuáles son las principales novedades deportivas?

Milán-Cortina 2026 será la edición más diversa de la historia, con 116 eventos de medalla en 16 disciplinas. Las competencias de hielo se concentrarán en Milán, mientras que las pruebas de nieve se desarrollarán en las sedes alpinas. La gran novedad será el debut del Esquí de Montaña, disciplina que combina ascensos y descensos en entornos naturales. Además, se introducirán reformas orientadas a la igualdad de género, como el luge dobles femenino y nuevos eventos mixtos en skeleton y saltos de esquí.



Deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

México tendrá una excelente representación en estos Juegos de Invierno. En Esquí Alpino competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, quienes harán historia como la primera dupla madre e hijo en participar en la misma edición olímpica. También estará Donovan Carrillo en patinaje artístico, mientras que Allan Corona y Regina Martínez competirán en esquí de fondo, siendo Martínez la primera mexicana olímpica en esta disciplina.

El recorrido de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El recorrido de la antorcha comenzó el 26 de noviembre de 2025 con el encendido de la llama en Olimpia, Grecia. Tras su entrega oficial a Italia en Atenas el 4 de diciembre, inició un relevo nacional de 12 mil kilómetros desde Roma el 6 de diciembre, pasando por lugares emblemáticos como el Gran Canal de Venecia el 22 de enero de 2026.

Uno de los momentos más emotivos fue el 26 de enero, cuando la antorcha regresó a Cortina d’Ampezzo, exactamente 70 años después de los Juegos de 1956. Finalmente, la llama entrará al Estadio San Siro el 6 de febrero para dar inicio a una edición que busca dejar un legado de sostenibilidad, identidad cultural y renovación deportiva en toda Italia.