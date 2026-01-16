Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026: ¿Cuáles son los deportes y qué mexicanos están clasificados?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero y marcarán la 25.ª edición del certamen invernal, oficialmente denominados XXV Juegos Olímpicos de Invierno. Italia será sede por tercera ocasión, tras Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006.

Aunque la ceremonia inaugural está programada para el 6 de febrero, la actividad deportiva comenzará desde el 4 y 5 de febrero con competencias preliminares incluidas en el calendario oficial.

El programa contempla 116 eventos de medalla distribuidos en 16 disciplinas, organizadas por tipo de superficie:

Deportes de hielo



Hockey sobre hielo

Patinaje artístico (individual, parejas y danza)

Patinaje de velocidad (pista larga)

Patinaje de velocidad en pista corta (short track)

Curling

Deportes de nieve



Esquí alpino

Esquí de fondo

Esquí acrobático (freestyle)

Snowboard

Salto de esquí

Combinado nórdico

Biatlón

Esquí de montaña, disciplina que tendrá su debut olímpico en esta edición

Deportes de deslizamiento



Bobsleigh

Skeleton

Luge



Entre las principales novedades del programa destacan la incorporación del esquí de montaña y nuevas pruebas con genero mixto, como el dobles femenil en luge, el evento mixto de skeleton, la prueba individual femenil en trampolín grande de salto de esquí y la combinada por equipos en esquí alpino.

Te pude interesar: OFICIAL: Los abanderados de la Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los atletas mexicanos clasificados

México tiene asegurada la participación de cuatro atletas en distintas disciplinas para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con la posibilidad de sumar un quinto competidor en los próximos días.

Donovan Carrillo representará al país en patinaje artístico y disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Además, será uno de los abanderados de la delegación mexicana en la ceremonia inaugural. Sarah Schleper competirá en esquí alpino y participará en sus séptimos Juegos Olímpicos, los terceros representando a México, también fungirá como abanderada en la inauguración.

Allan Corona debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí de fondo, tras alcanzar el puntaje requerido dentro del circuito internacional. Regina Martínez participará igualmente en esquí de fondo y se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Por otra parte, México cuenta con un cupo país adicional en esquí alpino varonil, el boleto será asignado con base en los puntos FIS obtenidos hasta el corte del 18 de enero. Los aspirantes a ocupar esa plaza son Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele. La Federación Mexicana de Esquí dará a conocer la decisión final en los días previos al inicio de la justa olímpica.

Te pude interesar: Ella es Regina Martínez, séptima mexicana en unos Juegos Olímpicos de Invierno