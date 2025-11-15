Los 5 futbolistas de la Liga MX que murieron de formas trágicas

La Liga MX ha sido testigo de muchas carreras futbolísticas exitosas. Cientos de jugadores nacionales y extranjeros han sido parte de equipos mexicanos que los llevaron a la gloria y los consagraron con copas y certámenes ganados.

VISA DE CRACK | Daniela Lara: La nutrióloga mexicana detrás del éxito de Messi en Inter Miami

Sin embargo, algunas de esas carreras deportivas se vieron interrumpidas por accidentes trágicos o muertes naturales sorpresivas. Estos son los jugadores que conmocionaron al fútbol nacional e internacional con sus fallecimientos.

Te puede interesar: Checo Pérez no se achica y revela el verdadero objetivo que tiene con Cadillac para 2026

Los 5 jugadores de fútbol de la Liga MX que fallecieron de formas trágicas

Si bien son varias las figuras que causaron conmoción en el fútbol mexicano por sus muertes, estas son las estrellas que generaron un profundo dolor en la afición y sus colegas:



Antonio de Nigris

El delantero regiomontano falleció en 2009 de un infarto agudo de miocardio. Tenía 31 años. Ocurrió mientras dormía y se encontraba en Grecia. Su fallecimiento fue confirmado por su entonces club, el Larisa. En México jugó para el Monterrey, América, Puebla y los Pumas.



Nacho Flores

Juan Ignacio Flores Ocaranza, como se llamaba en realidad Nacho Flores, fue asesinado en 2011 cuando viajaba a bordo de una camioneta en compañía de su familia. El ‘Galgo’, como lo apodaron, fue figura de Cruz Azul en la década de los años 70 y jugó el Mundial de Argentina 1978 con la Selección Mexicana de fútbol.

Cuando Cruz Azul tenía dos grandes laterales mexicanos. #NachoFlores el mejor mexicano por el lado derecho de la historia. pic.twitter.com/tO3ZHSLU0B — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) January 28, 2024

Miguel Calero

El jugador colombiano naturalizado mexicano falleció a los 41 años en 2012 a causa de una trombosis en la arteria carótida derecha. Su cuadro se complicó con muerte cerebral y causó conmoción y dolor en el ámbito futbolero. Fue considerado uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Estuvo en el Pachuca y fue campeón varias veces.

Hoy hace 7 años, uno de los mejores arqueros que ha tenido Colombia, se iba a atajar al cielo. No te olvidamos, Miguel Calero. 👏🏻 pic.twitter.com/MEbZklnGb1 — Juez Central (@Juezcentral) December 5, 2019

'Chucho' Benítez

Christian Rogelio Benítez Betancourt, como realmente se llama 'Chucho', jugó en Santos Laguna y el Club América en México, además de haber jugado en el Birmingham City de la Premier League y el El Jaish SC de Catar. Cuando era parte de este último plantel, falleció a los 27 años en 2013 por un problema en la arteria coronaria que era indetectable y le causó un paro cardíaco. Fue un jugador clave para la selección de Ecuador y participó en la Copa Mundial de la FIFA 2006.



Diego Chávez

Quizás esta muerte trágica todavía le duela a la afición de los Bravos de Juárez y a todo el fútbol mexicano en general. El centrodelantero veracruzano falleció en 2024 cuando tenía 28 años. Murió en un accidente de tránsito cuando iba a exceso de velocidad.

Te puede interesar: VIDEO: Todos los goles nominados al Premio Puskás, incluido el de Carlos Orrantia con Atlas

Otros jugadores de fútbol de la Liga MX que fallecieron de manera repentina

Estos fueron otras figuras del fútbol que pasaron por la Liga MX y murieron de formas trágicas o repentinas:

'Hulk' Salazar (Chivas)

Ian Legorreta (juveniles del Atlético San Luis)

Ezequiel Orozco (Atlante, Jaguares y Necaxa)

Pablo Hernán Gómez (Pachuca)

Cesáreo Victorino y Fernando Bustos (Cruz Azul)

Octavio Muciño (Guadalajara)