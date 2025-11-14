VIDEO: Todos los goles nominados al Premio Puskás, incluido el de Carlos Orrantia con Atlas

Este jueves la FIFA ha dado a conocer a los candidatos a ganar el Premio Puskás al mejor gol del último año futbolístico, recopilando obras de arte del futbol, en el que se incluye auqella anotación de Carlos Orrantia jugando para el Atlas, siendo el único gol de un mexicano en este listado.

Entre los 11 goles nominados, hay tiros de larga distancia, remates con piruetas imposibles y disparos que inatajables. En el caso del golazo de Orrantia, el rojinegro controló el balón, y ante la presión de un defensa de Querétaro realizó un amague con el balón en el aire y no conforme, la controló con el muslo derecho dejando el esférico en el aire y sin pensarla y desde unos 25 metros al arco, sacó un zapatazo al ángulo.

Orrantia así se ha metido en esa disputa por el mejor gol del año y sería una enorme noticia que logre ganar el Premio Puskás, ante otros 10 goles que son espectaculares en diferentes ángulos y formas.

Desde ahora, Atlas ha comenzado una campaña para sumar votas y ayudar a que Orrantia gane el premio que precisamente se entrega con la suma de los votos de la afición.

Los 11 futbolistas nominados al Premio Puskás

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025