Checo Pérez no se achica y revela el verdadero objetivo que tiene con Cadillac para 2026

Restan solo unos meses para que llegue la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma en donde Sergio, Checo Pérez hará su retorno al automovilismo después de un año de ausencia. En ese sentido, el piloto mexicano recientemente reveló cuál es el objetivo real que tiene con Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabrás, Cadillac es una escudería de reciente ingreso a la F1, por lo que en su temporada de debut decidió confiar en Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales en la búsqueda de dejar un buen sabor de boca, o al menos eso es lo que piensa el nacido en Guadalajara.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

Durante una charla con Reuters, Checo Pérez explicó que uno de sus objetivos con Cadillac para la siguiente temporada es demostrar que tanto él como la escudería están para grandes cosas, esto sin considerar que será su temporada de debut y lo dicho por expertos en automovilismo.

En teoría, ser la primera temporada para Cadillac sugiere pocos puntos y luchar entre los últimos lugares de la clasificación; sin embargo, Checo Pérez considera que tanto él como Bottas cuentan con lo necesario para hacer de su nueva constructora una realmente competitiva.

Y, más allá de quien haga los puntos en la nueva temporada de Fórmula 1, el mexicano no descarta que, con el paso de las carreras, se acerque a un podio de la misma forma en cómo lo logró en reiteradas ocasiones con Red Bull cuando pocos confiaban en su llegada a dicha constructora.

¿Checo Pérez será el piloto 1 de Cadillac para la temporada 2026?

A diferencia de lo que ocurre con Valtteri Bottas , Checo Pérez ya ha podido probar algunos detalles de Cadillac que, de cierta forma, lo harían el piloto número 1 para la temporada 2025 de la F1. Sin embargo, vale decir que en distintas ocasiones la escudería norteamericana ha dicho que tratará a ambos conductores de la misma forma.