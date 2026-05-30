Estos son los 5 JUGADORES que podrían salir de Chivas rumbo a Europa

Chivas, de la mano del técnico argentino Gabriel Milito, ha comenzado a analizar lo que será la siguiente temporada, principalmente, en cuanto a las bajas y altas que el club de Verde Valle tendrá de acuerdo con el organigrama planeado por el timonel sudamericano.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Esta situación permite que los rumores en el Guadalajara estén a la orden del día, y si bien son muchos los jugadores que suenan para llegar a Chivas, la realidad es que también son varios los elementos que podrían decir adiós al club una vez termine el torneo actual. ¿A quienes nos referimos?

¿Qué jugadores podrían salir de Chivas para el próximo torneo?

Lo primero a tener en cuenta es que son cinco los futbolistas que han sonado para abandonar Verde Valle a mediano plazo. Lo curioso de este hecho es que los antes mencionados son del interés de un equipo específico, el Copenhague de la primera división de Dinamarca.

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El equipo danés, quien tiene en sus filas a Rodrigo Huescas, estaría interesado en cinco futbolistas que han marcado la diferencia en el Rebaño Sagrado, siendo estos Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Daniel Aguirre y Diego Campillo.

Tres de los mencionados formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, si tienen un buen torneo, podrían elevar aún más su valor. Ante ello, es preciso estar atentos a cómo se desenvuelve está información respecto al futuro inmediato de cada uno de estos futbolistas.

¿Qué otro jugador podría salir de Chivas tras el Mundial?

Armando, la Hormiga González, es otro de los jugadores que podrían abandonar Chivas al término de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues con 24 tantos en el último año futbolístico ha comenzado a llamar la atención de varios equipos en el fútbol del viejo continente considerando su joven edad.