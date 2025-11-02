Los 5 managers que llevaron a sus luchadores representados al éxito rotundo en la WWE

La lucha libre es una disciplina que ha consagrado a muchos deportistas queridos por el público de aficionados y sus colegas. El éxito y la gloria en esta esfera de competencia depende de varios factores. Uno de ellos son los managers.

Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento

Estos son los managers de lucha libre que supieron aprovechar su reputación y carrera con el carisma de su personalidad y la de sus representados. Estas son las 5 figuras que supieron ser buenos consejeras y también óptimas componentes en la narrativa de la construcción de los personajes.

Te puede interesar: Este es el equipo con el promedio de goles más alto en lo que va del 2025

Los 5 managers que llevaron a sus luchadores representados al éxito dentro la WWE

Los siguientes managers de la lucha libre destacaron por sus personalidades y su acción representando a los deportistas que triunfaron dentro del universo de la WWE.



Paul Heyman

Heyman ha representado a muchos luchadores profesionales. Algunos de ellos son The Undertaker, Kurt Angle, Steve Austin, Arn Anderson, Seth Rollins, Roman Reigns, The Usos, CM Punk y Brock Lesnar. El manager también es uno de los mejores locutores de la historia. Esto se debe a su carisma y habilidad para las promos.

Bobby Heenan

'The Brain', como lo apodaron, representó a algunas de las leyendas de la lucha libre como Big John Studd, Andre The Giant, Mr. Perfect, Rick Rude, 'Nature Boy' Ric Flair y muchos otros. Todos los que trabajaron con Heenan destacaron su personalidad magnética y su humor. Con él siempre hubo show.

Te puede interesar: El exportero de Pumas que sustituiría a Malagón en el Clausura 2026



Jimmy Hart

'The Mouth of the South' fue el apodo que recibió este manager por sus ingeniosas intervenciones con el megáfono. La WWE sin él no hubiera sido lo mismo en las décadas de los 80 y 90. Pero su carrera comenzó en Memphis Wrestling. Se unió a la WWE con el primer cliente campeón intercontinental: Greg 'The Hammer' Valentine. Luego representó a Adrian Adonis, la Hart Foundation, Hulk Hogan y Brutus 'The Barber' Beefcake.

Vickie Guerrero

Su célebre "¡Excuse me!" generó el mayor abucheo por parte del público de la lucha libre. La manager siempre es una pieza clave para cualquier luchador que busque su promoción para consolidarse como villano. Representó a Edge, su sobrino Chavo Guerrero Jr. y el dúo formado de Michelle McCool y Layla. En 2010 se asoció con Dolph Ziggler y conquistaron el Campeonato Intercontinental por primera vez.

Paul Bearer

En 1991, Bearer se unió a The Undertaker. Esta fue una de las relaciones más exitosas de la lucha libre . El manager era director de funeraria con licencia, pero elevó su personaje a un nivel siniestro y puso en lo más alto a su representado. Además, representó a otros 2 miembros del Salón de la Fama de la WWE: Kane y Mankind (Mick Foley).