Los 6 juegos que PlayStation Plus ELIMINARÁ en los próximos días; ¿cuáles son?

Si formas parte de la comunidad de Sony y tienes en mente pasar todo un fin de semana lleno de emoción, alegría y dinamismo, entonces debes tener en cuenta que la PlayStation Plus eliminará hasta seis títulos en los próximos días, por lo que tendrás que aprovechar tu tiempo al máximo.

Se trata de una nueva actualización que la PlayStation Plus tendrá en su catálogo de la misma forma que ocurre con todos los servicios de suscripción que existen en la actualidad. Ante ello, luce fundamental que conozcas cuáles son estos para que los disfrutes una última vez en tu vida.

¿Qué juegos serán eliminados de la PlayStation Plus?

La PlayStation Plus espera el pasar de los días para añadir nuevos videojuegos a su canasta, lo cual hará que, automáticamente, Sony elimine otros más a fin de estabilizar su catálogo. Ante ello, los seis juegos que se eliminarán dejaron buenas experiencias entre sus usuarios.

🚨ATENÇÃO: Confira os jogos que sairão do catálogo do PS Plus no próximo mês!



- MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy

- Circus Electrique

- TMNT Shredder’s Revenge

- Redout 2

- Paradise Killer

- Cris Tales pic.twitter.com/QXTSwWQ1t6 — Vitor | Notícias do PlayStation (@vitorpsarts) February 18, 2026

En otras palabras, la PlayStation, a través de sus modelos Plus Extra y Premium, dejarán de tener acceso a este tipo de experiencias. Por tal motivo, luce fundamental que aproveches estos días para jugarlos por última vez antes de que Sony decida alejarlos de tus posibilidades por completo.

Vale mencionar que Sony retirará estos juegos del mercado online en marzo a mediados de marzo del 2026, y entre estos destacan los siguientes: Circus Électrique, Cris-Tales, Paradise Killer, Redout 2, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy y TMNT Shredder’s Revenge, respectivamente.

¿Qué juegos se incluirán en la PlayStation Plus el próximo mes?

Se sabe que uno de los títulos más esperados que serán incluidos será el de Marvel Spider-Man 2, mismo que se espera sea uno de los más interesantes que habrá para la comunidad gamer que ha preferido esta consola por encima de otras en el mercado como la Xbox y la NIntendo Switch 2.