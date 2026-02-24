Ante todo pronóstico, Pumas sigue invicto en este Clausura 2026 luego de derrotar en casa a Rayados de Monterrey, uno de los contendientes al título. Por ello, es momento de sacar tu lado más fan y apoyar a la UNAM con estos 7 diseños de uñas inspirados en el club que, además de ser hermosas, se ven bien en cortas y largas. Conoce estos 8 modelos de efecto espejo que puedes lucir en todos lados.

Estos diseños inspirados en el conjunto universitario son únicos, pues solo son para conocedoras de la historia de uno de los 4 Grandes del futbol mexicano. Cabe precisar que puedes lucirlas en almendradas, cuadradas o stiletto, si es que te gusta lo extravagante y no pasar desapercibida. En cambio, si eres aficionada del odiado rival, estos modelos te gustarán.

Los diseños de uñas para apoyar a Pumas

1. Goyo

La mascota más emblemática de los equipos de la Liga BBVA MX es Goyo, quien cada 15 días está presente en CU para alentar a que los aficionados apoyen al equipo. Cabe destacar que recientemente fue presentada Goya, quien estará al lado de Pumas Femenil.

7 diseños de uñas inspiradas en Pumas UNAM: son hermosas y quedan en cortas o largas|IA

2. Logo puma

Uno de los mejores escudos, no solo de México, sino del mundo que, al estar estampado en la playera, la convierte en una de las más hermosas.

3. Los títulos

La UNAM tiene 7 títulos de Liga BBVA MX, pero lleva 15 años sin lograr un nuevo campeonato, por lo que llevar este diseño puede ser de la buena suerte para por fin lograr la octava.

4. CU

El Estadio Olímpico Universitario es uno de los más históricos del futbol mexicano, por lo que es una buena opción como diseño de uñas inspiradas en Pumas.

5. Azul y oro

Al conjunto universitario se le identifica por sus colores azul y oro. Puedes llevar este diseño en cortas o largas, depende de tu estilo.

6. Máximos ídolos

La UNAM ha dado grandes jugadores a lo largo de su historia, como Jorge Campos, Luis García y Hugo Sánchez, por mencionar algunos. Mientras que de extranjeros son Cabinho y Ricardo “Tuca” Ferretti.

7. Saludo universitario

Lo que identifica a Pumas es su saludo mientras se canta el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que simboliza la fuerza, unidad y garra.