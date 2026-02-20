Las uñas efecto espejo han sido tendencia en los últimos años debido a su acabado brillante y reflectante, lo que le da un estilo moderno a tu manicura. Por ello, traemos para ti estos 8 modelos que puedes llevar para cualquier ocasión, desde fiestas hasta al gym. En cambio, si lo que buscas son otras opciones, estas lilas son perfectas para practicar natación.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, las uñas efecto espejo son una técnica de manicura que busca un acabado reflectante y ello se logra al aplicar pigmentos especiales, que al pulirlos te llevan a este acabado. Cabe mencionar que para lograrlo deberás acudir con una experta. Estos son los 38 modelos que puedes usar durante primavera-verano y son aptos para natación, gym o salir.

Los mejores diseños de uñas efecto espejo

1. Cuadradas: Es uno de los diseños más comunes y clásicos en el mundo de la manicura debido a que son resistentes, lo que las hace ideales para hacer deporte.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

2. Almendradas: Una forma que en los últimos años ha tomado un gran auge, a tal grado de convertirse en los modelos favoritos de las famosas.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

3. Redondas: Su forma es ideal para natación, jugar pádel o levantar pesas, pues no correrás el riesgo de que se te dañen.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

Los colores que puedes usar en las uñas efecto espejo

4. Nude: Los colores de este estilo le quedan a todo tipo de tono de piel, por lo que es ideal para llevar en las manos.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

5. Bicolor: Puedes usar más de un color en las uñas efecto espejo. Una opción es hacer que los tonos hagan una transición suave.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

6. Verde: Este color será tendencia en verano 2026, por lo que deberás probarlas cuando los rayos del sol se intensifiquen.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

7. Rojo: Uno de los colores más imponentes y que no deben faltar en el mundo de la manicura. Todos voltearán a verte las manos.

8 diseños de uñas efecto espejo para cualquier ocasión: fiesta, natación, pádel, gym|Pinterest

8: Negras: Uno de los tonos más elegantes, ideales para ir de fiesta o practicar un deporte.