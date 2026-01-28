Los aficionados de hueso colorado suelen llevar su pasión por sus equipos más allá de las canchas, pues se han conocido casos de que las personas cubre sus hogares repletos de posters, jerseys o cualquier otro objeto de su club. En este caso, para las más fieles seguidoras del Club América traemos 8 modelos de uñas que lucen hermosas cuadradas o almendradas. En cambio, si eres “gymrat”, estos diseños con dibujos de pesas son ideales .

No cualquiera puede utilizar este tipo de uñas, solo las aficionadas reales y que sientan los colores azulcremas. Son ideales para llevar al estadio o tu día a día, como si fuera un accesorio más de tu colección de las Águilas. Estos 8 diseños de manicure lo deben traer todas las mujeres que van al gimnasio, pues quedan bien en cortas o largas.

Los mejores diseños de uñas del América, desde los más minimalistas hasta los más extravagantes

1 Tipo french: Estas uñas tienen un estilo francés al dejar el cuerpo de la uña al natural y el extremo con un esmalte. Lo que resalta es el escudo del conjunto azulcrema.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

2. Estilo de los 80´s: Toda aficionada de las Águilas debe recordar con cariño o conocer de aquel equipo que le ganó una final al acérrimo rival: Chivas. Las uñas simulan aquel mítico uniforme.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

3. Colores del equipo: Este modelo es sumamente elegante al ser almendradas con pequeñas piedras preciosas, pues solo se basa en los colores del conjunto de Coapa.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

4. Escudo Águila: Si quieres llamar la atención y que todo el mundo sepa que eras del “Ave”, este diseño es el ideal al tener el escudo en todas las uñas acrílicas.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

5. Águila: Es el símbolo del América y por el cual se le identifica al club, por ello, no podía faltar en el diseño de uñas.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|IA

6. Títulos: El conjunto de Coapa es el equipo más ganador del futbol mexicano, por ello es indispensable presumir los 16 títulos de liga en un buen manicure.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

7. Estadio Banorte: La casa del América, antes Estadio Azteca, no puede faltar en los diseños de uñas, ya que ha visto cómo el equipo se consagró como uno de los más grandes.

8 modelos de uñas del Club América solo para aficionados REALES: están hermosas en cuadradas o almendradas|Pinterest

8. Ídolos americanistas: En América han figurado un sinfín de jugadores, pero solo algunos consiguieron el mote de Leyendas, como lo son Cuauhtémoc Blanco, Luis Roberto Alves “Zague”, Carlos Reynoso, entre otros.