¿Adiós a Keylor Navas? Pumas ya tiene en la mira a este portero titular de la Liga BBVA MX para reemplazarlo

La continuidad de Keylor Navas en Pumas UNAM es una incógnita y, a menos de seis meses para que finalice su contrato, la directiva no ha revelado cuál es el plan a futuro con el ex-portero del Real Madrid. A estas alturas, todo parece indicar que el costarricense saldrá de Universidad una vez finalizado el Clausura 2026 y ahora se reveló que su directiva tiene en carpeta a otro portero titular de la Liga BBVA MX.

Distintos reportes mencionan que los universitarios buscarían el fichaje de Andrés Gudiño, actual guardameta de Cruz Azul, para afrontar el siguiente torneo del futbol mexicano. El futbolista de 29 años se ha hecho con la titularidad de la portería cementera tras la lesión de Kevin Mier y, en lo que va del Clausura 2026, ha mostrado solidez salvando a su equipo en varias ocasiones para que se mantenga en la segunda posición de la tabla general.

Andrés Gudiño es buscado por Pumas para reemplazar a Navas|Crédito: Cruz Azul / X

En caso de que la renovación de Navas no llegue a buen puerto, la directiva de Pumas tiene como primera opción a Gudiño. Lo cierto es que el guardameta mexicano no tiene el futuro asegurado en La Noria, pues no se sabe qué decisión tomará el entrenador Nicolás Larcamón una vez Mier se recupere de su lesión. Cabe recordar que el portero colombiano era habitual titular previo al golpe que recibió.

TE PUEDE INTERESAR:



El contrato de Keylor llegará a su fin una vez se concluya el Clausura 2026, ya que su vínculo tiene fecha de expiración el día 30 de junio de 2026. De esta manera, los de Pedregal deberán trabajar en la renovación de su jugador estrella, aunque la irrupción del nombre de Gudiño mantiene en duda la continuidad del ‘tico’ en Ciudad Universitaria.

Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta junio de 2026|Crédito: Pumas / X

Keylor Navas y su postura acerca de su futuro

Si bien es cierto que no confirmó su continuidad o salida de Pumas, en una charla con el diario AS aseguró que “va a jugar un tiempo más” porque se encuentra en óptimas condiciones físicas. A pesar de sus 39 años de edad, Navas explicó que disfruta del futbol y que su disciplina ha sido clave para poder mantenerse vigente durante este momento de su carrera.

De esta manera, Keylor no tiene intenciones de retirarse del futbol, aunque su futuro club aún es incierto.

Por otra parte, Adalberto Carrasquilla, mediocampista panameño de Pumas, reveló que a Navas “le gustaría quedarse”, lo que encendió la ilusión de los fanáticos universitarios. No obstante, el propio portero no ha mencionado públicamente su deseo de continuar en Pedregal o probar nuevos horizontes una vez finalizado su contrato.

