Trató a José Paradela como a un futbolista de poca relevancia y desde entonces su carrera cayó en picada en Argentina

Mientras en México se habla de que Cruz Azul compró a un jugador en 160 millones y en el Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto, también está en boca de todos el buen rendimiento de José Paradela a lo largo de su estadía en La Máquina y en la Liga BBVA MX en general. Mientras tanto, un DT que lo hizo de menos ahora padece la caída en picada de su carrera.

Hubo una diferencia entre los 10 millones que Cruz Azul pagó por Paradela y lo que abonó por Agustín Palavecino. Al margen de eso, ambos jugadores estuvieron en River Plate, siendo dirigidos por Marcelo Gallardo. El “Muñeco” trató a estos jugadores de Cruz Azul como futbolistas de poca relevancia. A dos años de eso, los jugadores triunfan y el técnico fracasa.

José Paradela lidera las asistencias del Apertura 2025 con 5 |@joseparadela1

La pésima actualidad de Marcelo Gallardo, el DT que tuvo destrato con José Paradela

Tras un primer ciclo de 8 años al frente de River Plate, la institución volvió a llamar a Gallardo para suplantar a Martín Demichelis. Tras asumir su segunda etapa, el Muñeco trató a Paradela como un futbolista de poca relevancia, puesto que en el “Millonario” el mediocentro tuvo menos partidos como titular que los que lleva en La Noria.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque en River Plate jugó casi el doble de partidos, generalmente Paradela era suplente. Por todo eso, Gallardo decidió que era una buena opción que el mediocentro que hoy tiene 27 años sea transferido al Necaxa. Allí el argentino fue un varadero crack, por lo que Cruz Azul lo compró en más de 10 millones de euros.

Mientras todo eso pasa, Gallardo está atravesando un pésimo Apertura 2026 en la Liga de Argentina y en general. De hecho, de los últimos 19 partidos jugados, River Plate perdió 12, empató 2 y ganó solo 5 de la mano del “Muñeco”.

Los números de José Paradela en River Plate y en Cruz Azul

De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos han sido los números de José Paradela en River Plate y en Cruz Azul: