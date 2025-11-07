¡No solo es CU! Estos son los 7 estadios en los que Cruz Azul ha jugado como local en su historia

Este fin de semana el futbol mexicano vivirá uno de los mejores duelos de la temporada cuando La Máquina de Cruz Azul reciba a los Pumas con la posibilidad de mantener el liderato del Apertura 2025. Este juego se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, la casa de la Franja del Puebla.

Juan Reynoso explica como consiguió el campeonato con Cruz Azul

Vale recordar que, desde la temporada pasada, Cruz Azul disputa sus juegos como local en el Olímpico Universitario luego de la remodelación que está sufriendo el Estadio Azteca, aunque cada que se enfrenta a Pumas como local el equipo tiene que mudarse de Estadio luego de las restricciones del club del Pedregal.

¿En cuántos estadios ha jugado Cruz Azul como local en su historia?

Desde su ascenso a la primera división en 1964 a la actualidad, los celestes han disputado juegos como local en siete campos distintos, incluyendo ya al Olímpico Universitario. El primero de ellos fue el 10 de Diciembre en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, un lugar icónico para la institución.

Posteriormente, y tras su llegada a la capital del país, los cementeros disputaron sus juegos de local en el Estadio Azteca a partir de 1971 y hasta el año 1996, cuando el club decidió mudarse al Estadio Azul o, bien, Ciudad de los Deportes, inmueble al que regresaría durante todo el 2024.

Además de estas tres, que fueron sus casas más consolidadas, Cruz Azul disputó cuatro juegos como local en el Estadio Corregidora durante el Prode 85, así como uno más en el mítico Estadio Hidalgo en el Verano de 1999. Finalmente, los últimos dos inmuebles en donde se ha presentado como local son CU y, precisamente, el Cuauhtémoc.

¿A qué hora será el Cruz Azul vs Pumas?

Cruz Azul y Pumas se verán las caras una vez más en la Jornada 17 del Apertura 2025 dentro del Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro que se llevará a cabo este sábado a las 21:00 horas. Una vez comenzado este partido, tanto celestes como universitarios conocerán sus aspiraciones reales de ser líderes y colarse a la Liguilla por el Play-In, respectivamente hablando.