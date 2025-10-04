deportes
¡Bigon se comió a Messi! Jugadón que salva a Cruz Azul en el Tigres vs Cruz Azul | Liga MX 2025

¡Tremenda jugada de Ignacio Bigon en el partido entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! El mediocampista se lució con una acción digna de Lionel Messi, dejando rivales atrás y provocando una jugada que terminó salvando a Cruz Azul de un gol cantado.

