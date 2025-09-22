¡2025 de alarido! Estos son los 8 campeonatos que obtuvo Isaac del Toro durante el año

El 2025 ha sido uno de los mejores años para los deportistas mexicanos no solo en deportes como el Tiro con Arco, los Clavados y el Atletismo, sino también en el Ciclismo. Es precisamente en esta disciplina en donde Isaac del Toro ha demostrado que, hoy por hoy, es uno de los mejores del mundo.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Nacido en Ensenada Baja California el 27 de noviembre del 2003, Isaac del Toro ha superado cualquier expectativa y, con apenas 21 años de edad, se dice listo para alcanzar la cima a nivel mundial, y para muestra de ello están los ocho logros que alcanzó a lo largo de este año. ¿Quieres conocerlos?

¿Cuáles son los logros que alcanzó Issac del Toro en 2025?

Nuestro experto Antonio Rosique utilizó sus redes sociales para enlistar todos y cada uno de los logros que Isaac del Toro ha obtenido a lo largo de los últimos ocho meses. El primero de ellos fue el Giro de Italia, mismo que, si bien no ganó, quedó posicionado en el segundo lugar, demostrando su jerarquía en el ciclismo.

Te puede interesar: Estos fueron los mejores momentos de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo

Te puede interesar: ¿Dónde serán los próximos Juegos Olímpicos de Invierno?

Quinto lugar mundial para Isaac del Toro🇲🇽



En su primer mundial de ciclismo como senior, Isaac logró una extraordinaria posición en la contrarreloj varonil.



Realizó un tiempo de 52:26.89.



El podio fue para:



Remco Evenepoel🇧🇪 - 49:46.03

Jay Vine🇦🇺 - 51:00.83

Ilan van Wilder🇧🇪… pic.twitter.com/peyGm6a9k9 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 21, 2025

A partir de ahí, el nacido al norte del país no dejó de triunfar y de poner el nombre de México en alto. Isaac del Toro conquistó el Milano - Turín, el Tour de Austria y La Classica de les Terres de l’Ebre, tres de los premios más importantes que se dieron en el año y que existen en general en el Ciclismo.

Posteriormente, el mexicano siguió evolucionando y obtuvo el GO Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Copa Sabatini y el Trofeo Matteotti. El último campeonato que Isaac del Toro disputó fue el Campeonato Mundial de Ciclismo, mismo en donde quedó en el quinto sitio con un tiempo de 52:26,89.

🚴🏻Isaac del Toro en el 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



🥈Giro de Italia

🏆Milano-Turín

🏆Tour de Austria

🏆La Classica de les Terres de I’Ebre

🏆GP Industria & Artigianato

🏆Giro della Toscana

🏆Coppa Sabatini

🏆Trofeo Matteotti



🔜 Campeonato Mundial de Ruta UCI



🇲🇽México está contigo Isaac… pic.twitter.com/P1WLwLtdRJ — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 20, 2025

¿A qué equipo pertenece Isaac del Toro?

Desde el año pasado, Isaac del Toro forma parte del equipo UAE Team Emirates XRG dentro de la categoría UCI WorldTeam, uno de los más fuertes de la disciplina actual. Este hecho ha sido parte fundamental del crecimiento que el mexicano ha tenido en el Ciclismo en los últimos meses.