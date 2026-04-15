Partidos de HOY miércoles 15 de abril; así se jugará el Play-In de la NBA 2026

La etapa más importante correspondiente a la NBA, por fin, ha llegado. La postemporada está muy próxima a iniciar, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer los juegos que se llevarán a cabo en el Play-In 2026 hoy miércoles 15 de abril del 2026.

Los playoffs de la NBA

Lo primero a tener en cuenta es que el Play-In de la NBA comenzó el pasado martes 14 de abril a través de dos juegos que dejaron boquiabiertos a los aficionados. Esta etapa continuará hoy con dos partidos y terminará el próximo viernes, por lo que los Playoffs darán inicio el sábado 18 de abril del 2026.

¿Cómo se distribuye el formato de la NBA en el Play-In?

Si bien luce un tanto complicado, la realidad es que este plantea la mayor justicia posible entre las escuadras que se mantienen con vida en la NBA. Lo primero que debes saber es que los equipos que se enfrentarán serán aquellos que se ubican entre el séptimo y el décimo lugar de cada Conferencia.

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Estos disputarán una especie de mini torneo para definir a los últimos dos clasificados a la postemporada. Aquí, el ganador entre el séptimo y el octavo puesto accederá como el mejor séptimo de la competición, un suceso similar a lo que ocurre con el noveno y décimo lugar de cada conferencia.

En el encuentro final se enfrentan el perdedor del primer juego contra el ganador del segundo para definir al último clasificado a los Playoffs de la NFL. Así, la Liga de baloncesto busca generar la mayor de las justicias entre aquellas escuadras que desean formar parte de esta postemporada en uno de los deportes más populares del mundo.

¿Qué equipos se enfrentan en el Play-In de la NBA hoy miércoles 15 de abril?