Estuvo a punto de debutar con Cruz Azul, pero una tragedia le arruinó la carrera

Cruz Azul —que goleó por 4-0 en medio del parón de selecciones— ha buscado renovar sus Fuerzas Básicas con talentos de gran proyección de diferentes equipos, pero el destino no siempre es bueno con La Máquina. Pues un jugador que era probado en el once titular sufrió una fatídica lesión de ligamentos que truncó su debut con la playera celeste, cambiando su carrera.

Se trata de Fernando Sámano, delantero que brilló en las inferiores de Pumas —que le propinó una goleada a la Selección Mexicana—. Con la UNAM le anotó un triplete a La Máquina en la Sub-23 y llamó la atención de Iván Alonso. Motivado por el proyecto de Martín Anselmi, decidió cambiar el Pedregal por La Noria, pero una lesión de ligamentos le impidió brillar.

La lesión de Fernando Sámano: el duro golpe que frenó su ascenso en Cruz Azul

Sámano recordó el drama vivido previo al Apertura 2024. Ante la falta de refuerzos y seleccionados, el técnico argentino lo perfilaba para iniciar contra Mazatlán. Sin embargo, a solo dos días del posible debut, sufrió la rotura de ligamentos en un entrenamiento. “Me dolió que fuera en ese momento”, confesó el futbolista en diálogo con Vamos Azul.

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La recuperación fue larga y, tras su regreso, la competencia interna y los fichajes estelares le restaron espacio en el primer equipo. Aunque trabajó con Joel Huiqui en las categorías menores para retomar ritmo, el ansiado debut en primera división nunca se concretó. El atacante entendió que, para recuperar su nivel, debía buscar minutos fuera de la Ciudad de México.

¿Qué es de la vida de Fernando Sámano y dónde juega actualmente?

Actualmente, Sámano defiende los colores del Tepatitlán en la Liga de Expansión. Buscando rodaje competitivo, el propio futbolista solicitó su salida temporal de la institución cementera. En los Altos de Jalisco ha encontrado la continuidad que tanto necesitaba, alejándose de la sombra de aquella tragedia física que frenó su debut en Cruz Azul.

Bajo el mando del “Místico” Pereyra, el Tepatitlán pelea el liderato del torneo junto al Atlético Morelia. Cabe recordar que, aunque brilla en ese equipo, aún tiene contrato vigente con Cruz Azul, por lo que deberá reportar al finalizar el semestre. ¿Tendrá Fernando Sámano segunda oportunidad y dejará atrás la tragedia física?

