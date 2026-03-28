Pumas le propina una goliza a la Selección Mexicana en partido de preparación: este fue el resultado

Pumas sigue en plan grande y muestra de ello la goliza que le propinó a la Selección Mexicana Sub-23 en un partido de preparación, pues el resultado fue de 4-1 en las instalaciones del conjunto universitario. Pese al parón por la Fecha FIFA de marzo, el equipo sigue con su racha ganadora, que en gran medida se debe al buen trabajo de Efraín Juárez, quien gana 32 millones, y el Turco Mohamed, un poco más, un poco menos.

La UNAM recibió en Cantera a México Sub-23, que durante este parón disputará 2 encuentros amistosos como parte de su proceso rumbo a futuras competencias internacionales. Por ello, la primera parada del equipo dirigido por Eduardo Arce fue Pumas, que le propinó una goliza con anotaciones de Juninho, Álvaro Ángulo, Jordan Carrillo y Pablo Bennevendo, quien calló bocas al ser MVP en el Clausura 2026.

El conjunto univesitario goleó 4-1 a la Selección Mexicana Sub-23.|Pumas MX

Pese a la derrota, el partido le servirá al cuerpo técnico para analizar a los jugadores del plantel, a fin de consolidar un estilo de juego para los torneos venideros. El próximo duelo de la selección será el lunes 30 de marzo ante Toluca Sub-21, duelo que está previsto comenzar a las 10 de la mañana (hora centro de México).

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Pumas, en plan grande rumbo a la Liguilla

El conjunto dirigido por Efraín Juárez no descansa pese a la Fecha FIFA de marzo y continúa con los entrenamientos normales, con el objetivo de llegar a punto en los últimos 5 partidos del Clausura 2026 y colarse a la Liguilla en un buen lugar.

Actualmente, la UNAM se ubica en el cuarto lugar de la tabla general con 23 puntos, producto de 6 partidos ganados, 5 empatados y solo una derrota, la cual fue ante el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX. Toluca.

Pumas tendrá un duelo muy complicado para la jornada 13, ya que viajarán a Guadalajara para enfrentarse a Chivas, equipo que marcha en primer lugar. Este es el calendario del conjunto universitario en la parte final del torneo:

