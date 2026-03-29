De racha: Cruz Azul golea por 4-0 en medio del parón de selecciones por la fecha FIFA de marzo

El futbol mexicano se encuentra en pausa debido al parón de selecciones por la fecha FIFA del mes de marzo. Todos los ojos están puestos en la Selección Mexicana, equipo que viene de empatar sin goles ante Portugal en el Estadio Banorte y que ahora se enfrentará a Bélgica en Estados Unidos. Sin embargo, la Liga BBVA MX Femenil no se detuvo y Cruz Azul confirmó su buena racha en el Clausura 2026.

La Máquina Celeste no tuvo piedad y goleó a Puebla femenil por 4-0, partido correspondiente a la Jornada 14, este sábado 28 de marzo. De esta manera, Cruz Azul femenil alcanzó su quinta victoria consecutiva, una marca que es histórica para la institución, logrando escalar hasta la sexta posición con 27 puntos. De momento, las Azules se ubican dentro del Top 8 de cara a la clasificación a la Liguilla.

Cruz Azul goleó a Puebla en la Jornada 14|Cruz Azul Femenil

Así fue la victoria de Cruz Azul ante Puebla en la Liga BBVA MX Femenil

La superioridad de La Máquina se notó desde los primeros minutos del encuentro. El primer golpe llegó en el primer cuarto de hora a través de Ivonne Gutiérrez, quien definió desde el sector derecho tras una gran jugada colectiva para estampar el 1-0 parcial. Gracias a este gol tempranero, Cruz Azul ganó la confianza absoluta para manejar los hilos del partido.

Justo antes de que finalizara la primera mitad, en el minuto 44, Alejandra Lomelí aprovechó una asistencia por lo alto para conectar con un certero remate de cabeza que dejó sin oportunidades a la portera de Puebla. Todo parecía que las cementeras se irían 2-0 al descanso, pero una nueva oportunidad apareció en los segundos finales.

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El árbitro del encuentro señaló penal a favor de Cruz Azul en el minuto 45+4 y fue Lizbeth Ángeles, quien con una frialdad absoluta, marcó el 3-0 desde los once pasos sentenciando el partido antes de que iniciara la segunda parte. Con esta diferencia tan abultada, las celestes pudieron manejar el resto del cotejo con inteligencia y sin sobresaltos.

Cruz Azul vs Puebla, Jornada 14 del Clausura Femenil 2026|Cruz Azul Femenil

A pesar de la amplia diferencia en el marcador, Cruz Azul no bajó la guardia y mantuvo una presión alta que le impidió a La Franja generar juego. La cereza del pastel llegó en el tiempo adicionado, cuando una desatención defensiva de Puebla le permitió a Daniela Calderón convertir el 4-0 definitivo en el minuto 90+4. Un desempeño que confirma el gran momento de La Máquina en el Clausura 2026.

Cruz Azul femenil se prepara para su próximo juego

Las celestes intentarán seguir de racha en la Liga BBVA MX Femenil el próximo 1 de abril cuando se enfrenten a Atlético San Luis, equipo que marcha en el puesto 13 de la tabla general con apenas 12 unidades. El partido está pactado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo Centro de México) y será en el marco de la Jornada 15 del Clausura 2026.