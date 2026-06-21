HORA EXACTA para ver Bélgica vs Irán, partido del Grupo G del Mundial 2026

La Jornada 2 del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un duelo que podría empezar a definir el futuro del sector: Bélgica vs Irán. Ambas selecciones llegan obligadas a sumar de a tres después de empatar en su debut, por lo que el margen de error comienza a reducirse drásticamente.

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Bélgica dejó muchas dudas en su presentación frente a Egipto. El equipo de Rudi García rescató un empate 1-1, pero su fncionamiento estuvo lejos de convencer. Los Diablos Rojos mostraron fragilidad defensiva, problemas en salida y poca claridad en la generación ofensiva, algo que preocupa considerando la calidad individual de su plantilla.

Aunque esta Bélgica ya no carga con la presión de aquella “generación dorada” que brilló en Rusia 2018, sigue siendo una selección con nombres de peso como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Precisamente Courtois y De Bruyne aparecen como las piezas clave para recuperar sensaciones y devolverle equilibrio al equipo.

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¿A qué hora ver Bélgica vs Irán HOY?

El partido entre Bélgica e Irán promete intensidad, tensión y mucho en juego dentro del Grupo G.

Fecha: Domingo 21 de junio

Sede: Los Ángeles, Estados Unidos

Hora en el centro de México: 1:00 PM

Del otro lado, Irán llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. En su debut empató 2-2 frente a Nueva Zelanda tras venir de atrás en dos ocasiones, mostrando carácter y resiliencia competitiva.

Los iraníes también llegan envueltos en un contexto complicado fuera del campo, con trabas logísticas y burocráticas que han dificultado su recuperación entre partidos. Aun así, futbolísticamente siguen siendo un rival incómodo, especialmente gracias al liderazgo ofensivo de Mehdi Taremi y la creatividad de Saman Ghoddos.

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En el papel, Bélgica parte como favorita, pero si algo ha demostrado este Mundial es que los nombres ya no ganan partidos por sí solos.