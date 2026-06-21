Los partidos que se transmitirán GRATIS por TV Azteca HOY domingo 21 de junio en el Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 21 de junio y TV Azteca tendrá para ti uno de los encuentros más llamativos de la jornada: España vs Arabia Saudita, un partido que podría empezar a definir el futuro del Grupo C.

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La selección española llega bajo presión. Después de un inesperado empate sin goles ante Cabo Verde en su debut, el equipo de Luis de la Fuente está obligado a reaccionar. La Roja arribó al torneo como una de las grandes candidatas al título, pero en su primer compromiso dejó muchas dudas, especialmente en generación ofensiva y contundencia.

Del otro lado aparece una Arabia Saudita que volvió a demostrar que sabe competir en escenarios grandes. Tras rescatar un valioso empate frente a Uruguay, los saudíes llegan con confianza y con la ilusión de repetir una sorpresa histórica, como aquella victoria sobre Argentina en Qatar 2022.

España vs Arabia Saudita: Mira EN VIVO y GRATIS por TV Abierta el partido del Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora ver EN VIVO España vs Arabia Saudita por TV Azteca?

El partido entre España y Arabia Saudita podrás verlo EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, además del sitio y App de TV Azteca Deportes.

Horario de transmisión:

9:45 AM — Tiempo del Centro de México

Inicio del partido: 10:00 AM

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En lo futbolístico, España luce superior por plantilla, con nombres como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Rodri, pero necesita demostrarlo en la cancha. Arabia, en cambio, apostará por su orden defensivo y por el desequilibrio de Salem Al-Dawsari, su principal figura.

Todo apunta a un duelo intenso, con una España urgida de ganar y una Arabia Saudita lista para complicarle la mañana a otro gigante.