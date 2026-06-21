OFICIAL: El tercer equipo ELIMINADO del Mundial 2026

Han transcurrido diez días en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ya hay tres equipos eliminados a pesar de que aún falta por disputarse la Fecha 3 de la Fase de Grupos. Luego de que Haití y Turquía se quedaran sin posibilidades de avanzar a la Fase Eliminatoria, este 20 de junio ya hay otro equipo que se ha sumado a la lista de escuadras nacionales que no van a poder clasificar a la ronda de knockouts.

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Dirigidos por Hervé Renard, la Selección de Túnez ya no tiene opciones para poder acceder a la instancia de 16vos de Final. Y es que luego de perder en la Fecha 2 frente a Japón por marcador de 4-0 en el Estadio Monterrey, el equipo africano se ubica en el cuarto puesto del Grupo F sin registrar puntos.

A pesar de que 'Las Águilas de Cartago' aún aspiran a sumar tres unidades en el juego de la Jornada 3 contra Países Bajos, el equipo ya no puede escalar al tercer puesto, pues si Suecia pierde ante Japón en su siguiente partido, habría dos equipos con tres puntos y el criterio de desempate es el enfrentamiento directo, en este caso, como Túnez fue goleado por la escuadra de Graham Potter, el conjunto de Europa se quedaría con el tercer lugar del sector.

Partidos de la Jornada 3 en el Grupo F

Para la Fecha 3 de la Fase de Grupos, Túnez se mide a Países Bajos en el Estadio Kansas City y Suecia juega contra Japón en la cancha del Estadio Dallas, ambos partidos a disputarse el jueves 25 de junio a las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

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