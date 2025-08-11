A un paso de ser oficial: Cruz Azul dejará ir a este jugador que vale 7 millones en el mercado

Giorgos Giaokoumakis volvería a su país para vestir los colores del PAOK Salónica, luego de un año Con Cruz Azul, tiempo en el que no tuvo el rendimiento que mostró en la MLS antes de arribar a México. Todo indica que el jugador que vale 7 millones de euros (151.7 millones de pesos), según Transfermarkt, será cedido al conjunto griego durante un año. Este es el inesperado rumbo que podría Tomar Gabriel Fernández en la Liga BBVA MX.

De acuerdo con diversos medios la directiva del equipo de la Liga BBVA MX y del griego llegaron a un acuerdo por Giorgos, quien jugaría en su país a préstamo con opción de compra. En caso de que el PAOK quiera ficharlo deberá pagar 5 millones de dólares (casi 93.5 millones de pesos) por él. Esta es la millonada que recibirá Cruz Azul por ceder a Giaokoumakis .

@giakoum9_official Giorgos Giaokoumakis será prestado al PAOK Salónica durante un año, con opción a compra

¿Qué factores influyeron para que Giorgos Giaokoumakis dejara de ser jugador de Cruz Azul?

Giorgos Giaokoumakis fue fichado por Cruz Azul en verano de 2024 después de brillar en la MLS con el Atlanta United, equipo en el que marcó 24 goles en 43 partidos, de acuerdo con información de BeSoccer. El pase del griego fue uno de los más caros de la Liga BBVA MX al ser tasado en 10 millones de dólares (186.8 millones de pesos).

TE PUEDE INTERESAR:



El delantero arribó a la Liga BBVX con gran cartel; sin embargo, su rendimiento no fue lo esperado tanto por la directiva como por la afición celeste, pues solo anotó 9 goles y dio 8 asistencias en 40 partidos jugados, cifra por debajo a lo que había mostrado en Estados Unidos.

Cruz Azul optó por dejar salir al griego ante el bajo rendimiento mostrado y lo caro que era pagar su salario que rondaba anualmente entre los 2.5 y 3 millones de dólares (alrededor de 56 millones de pesos).

Con la salida de Giorgos la Máquina libera una plaza de extranjero, la cual será ocupada por Gabriel “Toro” Fernández, quien a inicios de pretemporada había sido relegado a la Sub-21, pero ante la caída del fichaje de Luka Jovic será el delantero que le haga competencia a Ángel Sepúlveda.