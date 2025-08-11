La millonada que recibirá Cruz Azul por prestar a Giakoumakis

La historia de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul ha llegado a un punto de inflexión. Tras un año de altibajos, el delantero griego volverá a su país natal para vestir los colores del PAOK Salónica, en una operación que representa tanto un alivio financiero como una oportunidad deportiva para ambas partes.

El acuerdo entre Cruz Azul y PAOK se cerró en calidad de préstamo por un año, con una comisión de cesión de 2 millones de euros. Además, el club griego tendrá una opción de compra no obligatoria por 5 millones de dólares, a ejecutarse al término de la temporada europea.

¿Cuánto pagó Cruz Azul por Giakoumakis?

Giakoumakis llegó a La Máquina en junio de 2024 como fichaje estelar procedente del Atlanta United. El club cementero desembolsó 10 millones de dólares por su carta, convirtiéndolo en uno de los refuerzos más caros del futbol mexicano en ese mercado. Su salario anual, estimado entre 2.5 y 3 millones de dólares, lo colocó como el jugador mejor pagado del plantel.

Sin embargo, las expectativas no se cumplieron. Aunque tuvo un inicio prometedor, las lesiones y la falta de adaptación lo alejaron del protagonismo. Bajo el mando de Nicolás Larcamón, fue relegado y finalmente declarado transferible. La operación con PAOK permite a Cruz Azul liberar una plaza de extranjero y reducir significativamente su carga salarial, ya que el club griego asumirá el 100% del sueldo del jugador durante el préstamo.

¿Qué significa para Giakoumakis regresar a Grecia?

Para Giakoumakis, el regreso a Grecia representa una oportunidad de relanzar su carrera en un entorno familiar. PAOK, que busca reforzar su ataque para competir en la Superliga griega y torneos europeos, apuesta por el delantero como pieza clave.

En La Noria, el movimiento también abre espacio para registrar a Gabriel “Toro” Fernández, quien se perfila como el nuevo referente ofensivo del equipo. La afición celeste, dividida entre la decepción por el rendimiento del griego y el alivio por su salida, espera que esta decisión marque el inicio de una nueva etapa más efectiva.

