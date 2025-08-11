El inesperado rumbo que podría tomar el Toro Fernández en la Liga MX

Gabriel “Toro” Fernández vive horas clave en su futuro con Cruz Azul. Aunque la salida de Giorgos Giakoumakis al PAOK griego parecía abrirle el camino para regresar al primer equipo, el destino del atacante uruguayo apunta en una dirección completamente distinta: la puerta de salida.

El delantero, que actualmente está registrado con la Sub 21 y no ha tenido minutos con el primer equipo en el presente torneo, estaría cerca de cambiar de aires en el fútbol mexicano. La liberación de la plaza de extranjero no ha sido suficiente para asegurarle un lugar, y todo indica que su ciclo en La Noria podría cerrarse antes de reabrirse.

Atlético de San Luis, posible nuevo hogar

Fuentes cercanas al entorno del jugador señalan que el Atlético de San Luis sería el club mejor posicionado para fichar al delantero. Aunque todavía no hay anuncio oficial, se espera que en las próximas horas pueda concretarse el movimiento, lo que significaría un golpe de efecto en el mercado interno de la Liga MX.

El cambio resulta llamativo no solo por lo inesperado, sino porque el próximo rival de Cruz Azul en el campeonato será precisamente el conjunto potosino. Y aunque su inscripción con el primer equipo celeste sigue sin confirmarse, todo apunta a que Fernández viajará con la delegación para ese compromiso.

De confirmarse su traspaso, el Toro dejaría Cruz Azul sin haber tenido la oportunidad de demostrar su potencial en este torneo, cerrando un breve capítulo que deja en la afición la sensación de oportunidad desperdiciada. Por su parte, la directiva cementera tendrá que buscar alternativas para reforzar el ataque antes de que el mercado de fichajes cierre definitivamente.