¿Cual es el salario de Dominik Mysterio en WWE?

La figura de Dominik Mysterio se está convirtiendo en una total referencia en el mundo del wrestling. Y justo la unión que están concretando WWE y AAA le están poniendo el panorama ideal para brillar como solamente él lo sabe hacer. Ante eso, el salario que recibe al año sería de alrededor de 350, 000 dólares.

Lucha Azteca AAA

¿Dominik Mysterio es de los luchadores mejor pagados en WWE?

La respuesta inmediata es no, Dominik Mysterio ha concretado su carrera como uno de los referentes más importantes de las estrellas nacientes, sin embargo hay rostros que ganan mucho más. Incluso su salario sería el mínimo que WWE le paga a sus luchadores del roster principal, donde el joven de está incursionando.

Según fuentes especializadas en los salarios de WWE, las estrellas que más ganan son Roman Reigns con 15 millones de dólares anuales, Cody Rhodes con 10 millones al año y en ese mismo periodo Randy Orton también cobraría 10 millones de la moneda estadounidense.

¿Cuántos títulos ha ganado Dominik Mysterio en su carrera como profesional?

Al ser uno de los talentos con más proyección, se espera bastante de él, sin embargo todavía no se coloca como parte de los grandes referentes. Por ello, su salario podría considerarse bajo, aunque por patrocinios y bonificaciones, no sería extraño que como indican algunas fuentes, su patrimonio personal estuviera en los 2 millones de dólares en estos momentos.

Y es que tras el último evento de WWE Worlds Collide, el hijo de Rey Misterio se consagró como el Megacampeón de AAA tras derrotar al Hijo del Vikingo. Con esto, toma un sitio que se está ganando con base en carisma, pero también con su talento luchístico. Con ese cinturón recién conseguido, suma cinco en total, contando sus etapas en NXT, WWE y ahora en AAA.