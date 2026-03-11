AAA confirma CARTELERA oficial para Rey de Reyes 2026; ¿habrá intervención de WWE?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más interesantes y llamativos que habrá dentro del ambiente luchístico a nivel nacional e internacional. Rey de Reyes 2026 finalmente está aquí, motivo por el cual es preciso que conozcas la cartelera oficial de la AAA hasta ahora.

Luego de lo vivido desde hace un año con la adquisición de la AAA por parte de la WWE, la realidad es que la Tres Veces Estelar ha entregado shows mucho más dinámicos e interesantes. Ante ello, Rey de Reyes es uno de los eventos más importantes que la empresa tiene en el año, por lo que han sacado la casa por la ventana para esta edición.

¿Cuál es la cartelera para Rey de Reyes 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, se han confirmado un total de cinco luchas que se dividirán en tres episodios, tal y como ha ocurrido a lo largo de este año. Una de ellas guarda relación con Lady Flammer y su reto abierto por el título de Reina de Reinas ante una estrella de la WWE.

El Campeonato Mundial de Parejas AAA también estará en juego luego de un combate de poder a poder entre Pagano y Psycho Clown ante The War Raiders. Del mismo modo, el Título Crucero de la empresa, el cual ostenta Laredo Kid, se pondrá en disputa ante TJP, Jack Cartwheel y Dragon Lee en un Fatal 4.

La final del Rey de Reyes se disputará entre cuatro luchadores, siendo estos Santos Escobar, El Original Grande Americano, La Parka y El Grande Americano. Finalmente, la lucha que cerrará con el evento enfrentará a Dominik Mysterio frente a El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será AAA Rey de Reyes 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. De acuerdo con la empresa, el Rey de Reyes 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de marzo dentro de la Arena GNP Seguros de Puebla, en el centro del país. La función comenzará en punto de las 20:00 horas y se dividirá en tres episodios a través de Fox y Tubi.