AAA confirma su primera lucha para Guerra de Titanes 2025; ¿cuándo será el evento?

El evento de Día de Muertos fue un auténtico éxito y, dentro de la WWE, lo saben. La adquisición de la AAA ha generado bastantes sensaciones positivas hasta ahora, por lo que, a más de un mes para la llegada de Guerra de Titanes, la empresa ya confirmó su primera lucha.

Fue durante los primeros meses de este año cuando la WWE confirmó la compra de la AAA, empresa de lucha libre mexicana. A partir de ahí, los magnos eventos de la Tres Veces Estelar han superado las expectativas, por lo que se espera que esto suceda de nueva cuenta con Guerra de Titanes.

¿Cuándo será Guerra de Titanes 2025 y qué lucha ya confirmó la AAA?

Lo primero que tienes que saber es que Guerra de Titanes será el evento con el que la AAA cerrará un año magnífico de transición para ellos. Dicho lo anterior, la función está programada para llevarse a cabo el sábado 20 de diciembre, en la Arena Guadalajara, en punto de las 20:00 horas.

En estos momentos, oficialmente la única lucha confirmada de acuerdo con los altos mandos de la AAA es aquella que enfrentará a Ethan Page, campeón de NXT, quien se medirá a Dr. Wagner III, luchador mexicano que expondrá su Campeonato Latinoamericano en este magno evento.

Cabe mencionar que Ethan Page y el Hijo de Dr. Wagner Jr ya se han enfrentado en el pasado; de hecho, hace apenas unos días se vieron las caras en Halloween Havoc, evento de NXT en donde el hijo de El Galeno del Mal perdió la oportunidad de quedarse con el campeonato de la empresa norteamericana.

¿Cuál es el impacto que la WWE le quiere dar a Guerra de Titanes?

Los altos mandos de la WWE buscan, según distintos rumores, que Guerra de Titanes sea el segundo evento más importante de la AAA solo por debajo de Triplemanía, algo similar a lo que sucede con SummerSlam y Wrestlemania. Por ende, se espera que saquen la casa por la ventana en esta función.