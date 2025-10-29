deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Por qué los tenistas gritan al golpear la pelota? Esta es la razón

En los siguientes párrafos podrás conocer las razones por las que varios tenistas, incluyendo a Rafael Nadal, gritan al momento de golpear la pelota.

por-que-tenistas-gritan-golpear-pelota.jpg
Instagram: Rafael Nadal
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El tenis se ha convertido en un deporte que ha generado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias al impacto que ha tenido por las leyendas que ya no están en activo, así como por aquellos tenistas que han comenzado a fraguar su historia en los últimos años.

La grandeza de Rafael Nadal | Lo Inésperado

Curiosamente, uno de los aspectos más llamativos guarda relación con los tenistas que gritan al golpear la pelota al momento del saque o de contrarrestar alguna jugada de su rival. Dicha acción guarda consigo un significado bastante llamativo, mismo del que hablaremos a continuación.

¿Por qué los tenistas gritan al golpear la pelota?

El grunting, como también se le conoce a gritar al momento de pegarle a la pelota, hace que los tenistas cuenten con un movimiento que, gracias a su respiración y a la forma en cómo activan sus músculos, genera que el impacto sea considerablemente más fuerte y veloz.

Te puede interesar: ¿Cuándo se enfrentarán Penta, Rusev y Dominik por el Campeonato Intercontinental?

Te puede interesar: ¿Cuántos títulos ha perdido Cristiano Ronaldo desde su llegada al Al Nassr?

Este hecho ocurre en otros deportes como el boxeo o las artes marciales mixtas y, de hecho, un estudio de la Universidad de Nebraska menciona que el grito de los tenistas puede aumentar la velocidad de la pelota hasta en un 3.8 por ciento en los golpes normales, así como un 5 por ciento en los saques.

El gritar al golpear la pelota, de cierta forma, controla la respiración y, con ello, mantiene el ritmo y la tensión en un punto más bajo. Finalmente, un grito también tiene la capacidad de distraer al rival, pues se muestra cierto dominio de la cancha mientras se disputa un juego totalmente en vivo.

¿Qué tenistas destacaron por gritar al golpear la pelota en su carrera?

Es imposible no contestar esta pregunta sin mencionar en primera instancia a Rafael Nadal, tenista español que sobresalió por sus característicos gritos al momento de golpear la pelota. Otro ejemplo de lo anterior es Novak Djokovic y finalmente Stefanos Tsitsipas , el cual utiliza al grito para potenciar sus saques.

Tenis
Rafael Nadal
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×