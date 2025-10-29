¿Por qué los tenistas gritan al golpear la pelota? Esta es la razón

El tenis se ha convertido en un deporte que ha generado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias al impacto que ha tenido por las leyendas que ya no están en activo, así como por aquellos tenistas que han comenzado a fraguar su historia en los últimos años.

Curiosamente, uno de los aspectos más llamativos guarda relación con los tenistas que gritan al golpear la pelota al momento del saque o de contrarrestar alguna jugada de su rival. Dicha acción guarda consigo un significado bastante llamativo, mismo del que hablaremos a continuación.

¿Por qué los tenistas gritan al golpear la pelota?

El grunting, como también se le conoce a gritar al momento de pegarle a la pelota, hace que los tenistas cuenten con un movimiento que, gracias a su respiración y a la forma en cómo activan sus músculos, genera que el impacto sea considerablemente más fuerte y veloz.

Este hecho ocurre en otros deportes como el boxeo o las artes marciales mixtas y, de hecho, un estudio de la Universidad de Nebraska menciona que el grito de los tenistas puede aumentar la velocidad de la pelota hasta en un 3.8 por ciento en los golpes normales, así como un 5 por ciento en los saques.

El gritar al golpear la pelota, de cierta forma, controla la respiración y, con ello, mantiene el ritmo y la tensión en un punto más bajo. Finalmente, un grito también tiene la capacidad de distraer al rival, pues se muestra cierto dominio de la cancha mientras se disputa un juego totalmente en vivo.

¿Qué tenistas destacaron por gritar al golpear la pelota en su carrera?

Es imposible no contestar esta pregunta sin mencionar en primera instancia a Rafael Nadal, tenista español que sobresalió por sus característicos gritos al momento de golpear la pelota. Otro ejemplo de lo anterior es Novak Djokovic y finalmente Stefanos Tsitsipas , el cual utiliza al grito para potenciar sus saques.