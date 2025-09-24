AAA: El día que El Zorro se hizo pasar por La Parka para una función en México

La AAA se ha caracterizado por tener grandes estrellas a lo largo de sus más de tres décadas de existencia, y dos de ellas, sin duda, fueron El Zorro y La Parka . El primero de ellos ya no forma parte de la empresa y el segundo ahora lucha en la arena celestial, aunque, en el pasado, uno “suplantó” al otro.

El Zorro, en su faceta de rudo, tuvo un sinfín de encuentros mano a mano y en equipo contra La Parka, pues además de que su peso y altura eran similares, su estilo de lucha tampoco distaba de su compañero. Fue precisamente esto lo que ayudó a que, en algún momento, el rudo se hiciera pasar por “La Huesuda”.

¿El Zorro se puso el traje de La Parka en la AAA?

En el auge que La Parka tuvo durante varios años en México, la AAA lo presentó en un sinfín de funciones con muy poco tiempo de diferencia entre ellas. Ante tal situación, fue El Zorro quien aseguró, en una entrevista, que con la intención de no quedar mal en cada una de las funciones él “suplantó” a La Parka utilizando su personaje.

En más de una ocasión, en dos funciones al mismo tiempo habían dos Parkas, hecho que no tuvo el impacto negativo tan grande por los años en los que se realizó este hecho. Y mientras en un evento La Parka AAA luchaba, en el otro su “reemplazo”; es decir, El Zorro, hacía lo mismo.

¿La Parka se enojó con El Zorro por utilizar su personaje?

Durante una charla con el canal de YouTube “El Blog de la Lucha”, El Zorro confesó que, efectivamente, él fue La Parka en varias funciones de la AAA. Incluso, reveló que en algunas funciones luchaba dos veces, primero con el personaje de El Zorro y, en el combate estelar, como La Parka.

Y si bien en ningún momento los aficionados notaron el reemplazo de un luchador por otro, vale decir que tanto El Zorro como La Parka mostraron su negativa ante ello . Finalmente, en la misma entrevista el rudo mencionó que llegó a tener conflictos importantes con “La Huesuda”, personaje a quien Jesús Escoboza le prestó su vida.