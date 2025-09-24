WWE: ¿Quién fue Evan Bourne y por qué era comparado con Rey Mysterio?

Si desde siempre te has considerado un fanático empedernido de la WWE , entonces seguramente llegaste a escuchar de Evan Bourne, un luchador que se ganó el cariño de propios y extraños pues, pese a estar en la zona media de la cartelera, destacaba de entre los demás por su estilo aéreo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Evan Bourne coincidió durante muchas funciones con Rey Mysterio, y como ambos eran de las pocas superestrellas aéreas que la WWE tenía por aquellos años, normalmente eran comparados por sus habilidades sobre las tres cuerdas. Ahora bien, ¿qué ha sido de este vibrante luchador?

¿Cuál es la actualidad de Evan Bourne luego de salir de la WWE?

Lo primero que tienes que saber es que, en estos momentos, el nombre de Evan Bourne está completamente desaparecido. Y es que, después de su salida de la WWE, Matthew Josep Korklan (nombre de pila de la superestrella), decidió cambiar su nombre, por lo que ahora se conoce como Matt Sydal.

Te puede interesar: ¿Cuántas medallas suma México en el Mundial de Paranatación?

Te puede interesar: Brock Lesnar y los luchadores que han humillado a John Cena

Se podría pensar que, tras su salida de la empresa de Wrestling más grande del mundo, su carrera vendría en picada; sin embargo, el nacido el 19 de marzo de 1983 ha sabido transformarse, y pese a que en el pasado pasó por el circuito independiente y ROH, hoy en día forma parte del roster principal de All Elite Wrestling.

¿Por qué Evan Bourne salió de la WWE?

A pesar de ser un luchador espectacular y de los pocos que, junto a Rey Mysterio, tenía lucha aérea, Evan Bourne tuvo varios problemas al momento de superar los test antidopaje de la empresa. Esta situación, aunada a la cantidad de lesiones que comenzó a tener después del 2010, hicieron que la WWE decidiera prescindir de sus servicios en junio del 2014.

¿Evan Bourne fue campeón en la WWE?

Pese a que nunca salió de la zona midcard de la empresa, Evan Bourne puede presumir un par de logros en la WWE. El primero de ellos fue haber conquistado el WWE Tag Team Championship junto a Kofi Kingston, mientras que el segundo fue el Slammy Award.