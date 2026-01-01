AAA: ¿Cuándo surgió el Megacampeonato y qué luchadores lo han ostentado?

La AAA está más viva que nunca, pues con la compra de parte de la WWE la mayoría de sus luchadores han comenzado a tener un impacto a nivel internacional de la misma forma que sus títulos. Y, en función a esto, luce interesante conocer más respecto al Megacampeonato y las estrellas que lo han ostentado.

Durante sus primeros años de creación, la AAA contó con varios cinturones que estaban distribuidos en distintos luchadores, por lo que Antonio Peña y compañía decidieron, años después, crear uno universal llamado Megacampeonato, el cual desde aquel momento a la fecha ha tenido un total de 14 defensores. ¿Cuál ha sido el mejor?

¿Cuándo nació el Megacampeonato y quién fue el primer Megacampeón de la AAA?

Fue en el año 2007 cuando Antonio Roldán y compañía decidieron crear el Megacampeonato con la intención de que, quien lo tuviera, fuera uno de los rostros principales de la AAA. Desde dicho momento a la fecha, tal cinturón ha formado parte de siete luchadores distintos, mismos que lo han obtenido en Triplemanías diferentes.

El luchador que ganó el Megacampeonato, mismo que lo obtuvo dos años después de su creación en la Triplemanía XVII (previo a haberlo ganado en Verano de Escándalo 2007), fue Dr Wagner Jr, quien se lo arrebató a El Mesías, el primer Megacampeón en la historia de la AAA. Otro en ostentarlo fue Electroshock, aunque el mismo Wagner Jr se lo arrebató un año después.

Un luchador más en obtener el Megacampeonato fue Jeff Jarrett, quien se considera uno de los peores reinados, mientras que otro fue Rey Fénix, quien hoy en día es la estrella de la WWE. Finalmente, otros elementos que también han obtenido el Megacampeonato son Cibernético, El Zorro, Texano Jr, El Patrón Alberto, Johnny Mundo, Kenny Omega, Nic Nemeth y El Hijo del Vikingo.

¿Qué luchador ha ganado más veces el Megacampeonato?

El Mesías, hoy un activo importante en la empresa, es el luchador que más veces ha conquistado el Megacampeonato de la AAA al tenerlo en cuatro ocasiones distintas. El siguiente en la lista es Dr. Wagner Jr, quien curiosamente le arrebató en una ocasión dicho título a Ricky Banderas.

¿Quién ostenta el Megacampeonato de la AAA en la actualidad?

En estos momentos, el cinturón máximo de la AAA le pertenece a Dominik Mysterio, quien se lo arrebató a El Hijo del Vikingo en la última edición de Worlds Collide. De hecho, Dominik también es el Campeón Intercontinental de la WWE.