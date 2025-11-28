WWE: Brock Lesnar y el día en que casi se rompe el cuello por un mal lance (VIDEO)

Este fin de semana se llevará a cabo una edición más de WWE Survivor Series , uno de los eventos más importantes que la empresa tiene a lo largo del año. En el combate estelar Brock Lesnar hará acto de presencia, un luchador que, en el pasado, estuvo cerca de romperse el cuello.

Para nadie es un secreto que Brock Lesnar es uno de los luchadores más dominantes en la historia de la WWE no solo por su fuerza y tonelaje, sino por la versatilidad que tiene pese a su peso y edad. Ante ello, no está de más recordar la vez en la que estuvo cerca de retirarse de la lucha libre.

¿Brock Lesnar estuvo a punto de romperse el cuello?

Con un peso superior a los 130 kilos, Brock Lesnar tenía en el pasado un lance que consistía en dar una vuelta hacia atrás en el aire y caer de pleno en su rival. Durante muchos años esta movida fue exitosa; sin embargo, una vez estuvo a punto de romperle el cuello en un encuentro con Kurt Angle.

Fue en el 2003 cuando Brock Lesnar y Kurt Angle se enfrentaron en una edición de Wrestlemania. La lucha fue por demás espectacular hasta que Lesnar subió a la tercera cuerda para ejecutar este lance, el cual lo lastimó de gravedad. Vale mencionar que esto se dio cuando tenía 25 años, por lo que no contaba con la experiencia que tiene hoy en día.

Al final, Brock Lesnar se quedó con el triunfo; sin embargo, sabía que algo estaba mal. Tras bastidores, este fue llevado de inmediato al hospital, hecho que ayudó a que el suceso no pasara a mayores. A partir de este momento, Brock entendió que este tipo de movidas debían hacerse con cautela y no en cualquier función de lucha libre.

¿Qué dijeron los fanáticos de la WWE sobre el regreso de Brock Lesnar?

Brock Lesnar volvió a la WWE a mediados de este año para enfrentar a John Cena y en medio de un sinfín de críticas por la supuesta relación con los actos ilegales cometidos por Vince McMahon. En ese sentido, muchos fanáticos mostraron su repudio a su retorno a la empresa, misma que seguramente lo tendrá como estelar en la próxima edición de Wrestlemania.