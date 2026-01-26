F1, nominada al Premio Oscar 2026 como mejor película; esto es lo que se sabe

Las expectativas en torno a una nueva temporada de la Fórmula 1 no cesan, lo anterior considerando que el primer GP está a poco más de un mes de distancia. Ante este hecho, ¿sabías que la F1 está nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película del año?

Las películas deportivas han comenzado a ser importantes para La Academia, mismas que las considera un elemento a destacar por el impacto que tienen a nivel mundial. Ante tal situación, recientemente se supo que la F1 tendrá participación en los Premios Oscar a través de la categoría a Mejor Película.

¿La F1 ganará un Premio Oscar? Esto es lo que se sabe

La gran sorpresa dentro de las nominadas a Mejor Película para los Premios Oscar es, sin duda, la película llamada F1, misma que tiene como protagonista a Brad Pitt y que fue producida por Lewis Hamilton, quien actualmente es uno de los pilotos más importantes rumbo a la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo.

🎬 OFICIAL: La película 'F1' ha sido nominada en 4 categorías en los Ocar:



🔸 Mejor película

🔸 Mejores efectos especiales

🔸 Mejor sonido

🔸 Mejor edición#F1 pic.twitter.com/yAgSlbBy7M — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 22, 2026

Del mismo modo, vale decir que la película de la F1 no solo competirá en el apartado de Mejor Película, sino que también cuenta con tres nominaciones más a través de las categorías Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido, lo cual habla de lo bien planeada que estuvo.

A través de estas nominaciones es que de reconoce la innovación técnica por contar con una película que hable de la F1 en torno a Sonny Hayes, un veterano piloto que sale del retiro y que es convocado por un amigo para formar parte de la mentoría de una joven promesa en el mundo del automovilismo profesional.

¿Qué tantas posibilidades tiene la F1 de ganar un Premio Oscar?

Si bien estas cuatro categorías son por demás importantes, la película de la F1 competirá con otros filmes que lograron la trascendencia a nivel internacionales tales como Frankenstein, Sinner, Sueños de Trenes, Una Batalla Tras Otra, Hamnet y Marty Supreme, por citar solo algunos ejemplos.