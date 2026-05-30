A lo Wrestlemania: Esta es la razón por la que AAA presentará Triplemanía 34 en DOS DÍAS

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo el magno evento de una de las empresas de lucha libre más importantes de México. La AAA se dice lista para la llegada de Triplemanía 34, misma que tendrá características totalmente distintas en relación a años anteriores.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, en las últimas ediciones la AAA se decantó por realizar tres Triplemanías, una en Tijuana, otra en Nuevo León y la definitiva en la Ciudad de México. Ahora, la Tres Veces Estelar, de la mano de la WWE, presentará una Triplemanía dividida en dos días.

¿Por qué la AAA presentará Triplemanía 34 en dos días?

Si bien no hay un comunicado oficial que avale tal situación, el hecho de contar con dos Triplemanías podría deberse a dos puntos principales. El primero guardaría relación con la necesidad de la empresa por culminar todas sus historias en este magno evento como ocurre en la WWE con Wrestlemania.

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Sin embargo, la otra razón guarda consigo un deseo de expansión mucho más grande. La idea de la WWE es que una de las Triplemanías se realice en los Estados Unidos con el objetivo claro de atraer más aficionados norteamericanos a una empresa que, de por sí, ha generado mucha interacción desde su adquisición.

Sin embargo, distintos medios han informado que la WWE ha tenido algunos problemas importantes para el visado de varios de los luchadores de la AAA, por lo que si el primer día de Triplemanía no se lleva a cabo en Estados Unidos, la opción más viable sería en Tijuana, Baja California.

¿Cuándo se llevará a cabo Triplemanía 34?

Prepárate, pues el evento está cada vez más cerca de llegar. Fue la propia empresa quien confirmó que Triplemanía 34 se llevaría a cabo los días 11 y 13 de septiembre, el segundo de estos en la Arena CDMX. Hasta el momento, el único combate confirmado es el duelo por el Megacampeonato AAA entre Dominick y El Grande Americano.