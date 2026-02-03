¿El Grande Americano vs El Grande Americano en un duelo de máscaras? La teoría que lo confirmaría

Uno de los momentos más inesperados y, a su vez, importantes que hubo en el Royal Rumble masculino de la WWE del fin de semana pasado fue la aparición de El Grande Americano bajo dos luchadores distintos, los cuales se enfrentaron durante algunos minutos en medio del cuadrilátero.

La WWE presentó en primera instancia a El Grande Americano que ha conquistado México a través del luchador conocido como Ludwig Kaiser; sin embargo, segundos después hizo su aparición El Grande Americano de Chad Gable, quien en esencia fue el primero en aparecer en la compañía.

¿Habrá un duelo entre El Grande Americano oficial y 2.0 en Triplemanía?

El encontronazo entre los dos, así como el hecho de que el original eliminara del Royal Rumble a la segunda versión, hizo que de inmediato todos teorizaran sobre la posibilidad de que exista un duelo de máscara contra máscara entre ambos nada más y nada menos que en la próxima edición de Triplemanía de la AAA.

El Grande Americano vs Original Grande Americano😆 pic.twitter.com/Atir9WHXSM — Rocinante (@Rocinan54131774) January 31, 2026

Cabe mencionar que El Grande Americano de Kaiser ha impresionado a México al convertirse en el técnico más querido de la actualidad, motivo por el cual la WWE podría apostar por un duelo de máscaras ante el Americano de Gable en Triplemanía considerando que, en esencia, este tipo de apuestas no es muy sugerida en los Estados Unidos.

Esta situación tiene un toque negativo pues, en esencia, se sabe a conciencia quiénes son los luchadores que están debajo de la máscara; sin embargo, lo anterior no exime que varios usuarios comiencen a pedir esta lucha considerando el impacto en cuanto a marketing y emociones que esto sugiere.

¿Por qué El Grande Americano 2.0 es querido en México y odiado en Estados Unidos?

Lo ocurrido con El Grande Americano 2.0 es digno de estudio , pues mientras en Estados Unidos es un luchador más, en México se ha convertido en el técnico más idolatrado del momento. Lo anterior podría guardar relación con la forma en cómo Ludwig Kaiser ha impactado con su español y el cariño que siente por los colores aztecas pese a haber nacido en Alemania.