WWE y AAA anuncian nuevo evento estilo Triplemanía en México: fecha, sede y precio de los boletos

A casi un año del anuncio de la compra de WWE por la AAA, la mano de esta compañía ya está de lleno en la surgida en México y ahora ente los cambios e innovaciones presentan un nuevo magno evento, estilo Triplemanía y lleva por nombre Noche de los Grandes.

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AAA tradicionalmente tiene 5 eventos grandes en el año donde se ponen en juego títulos, se juegan máscaras y cabelleras o surgen los grandes retos: Rey de Reyes, Triplemanía, Verano de Escándalo, Guerra de Titanes y Héroes Inmortales.

Ahora WWE y AAA añaden a la oferta Noche de los Grandes que podría venir a suplir lo que en su momento fue Triplemanía Regia. Se cree que esa cartelera será conformada por una mezcla de WWE y AAA tal vez cercano a Worlds Collide pero celebrado en México.

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También podría ser el preámbulo para Triplemanía en la Ciudad de México que será entre mayo y agosto y donde se verá sin dudas el evento más grande nunca antes visto de la AAA pues las ideas maduran y la producción está cada ocasión mejor para deleite de los aficionados y crecimiento también de los luchadores.

¿Dónde es Noche de los Grandes y cuándo será el nuevo evento de WWE y AAA?

Noche de los Grandes será este 30 de mayo en la Arena Monterrey, anuncio que hizo AAA este miércoles y que ha emocionado a la afición en México.

Los boletos de hecho ya están a la venta y aunque no se tienen luchas confirmadas solo la promesa de un enorme evento, ya comienzas a moverse los accesos.

Esos boletos van de los $ 565 pesos hasta los $12,310 pesos que corresponde a la primera fila del ring side.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA NOCHE DE LOS GRANDES