Prometía ser la estrella de la NFL, pero terminó en la cárcel y perdió la vida tras fuertes acusaciones

Estamos a tan solo unos meses para que comience la temporada 2026 de la NFL, misma que promete ser una de las más reñidas e interesantes por el nivel de varias instituciones. Una de ellas es los Patriotas de Nueva Inglaterra, la cual desea superar lo hecho en la campaña pasada.

nfl estadio azteca

Para nadie es un secreto que los Patriotas son una de las instituciones más importantes que la NFL tiene en su historia, por lo que a lo largo de las últimas décadas han pasado muchas joyas. Tristemente, una de las más interesantes tuvo un desenlace para nada emotivo.

Aaron Hernández, de ser una joya de la NFL a perder la vida en la cárcel

Nacido en 1989, Aaron Hernández fue un jugador de futbol americano profesional que tuvo la oportunidad de destacar prácticamente de inmediato, por lo que llegó a la NFL en 2010 para defender los colores de los Patriotas de Inglaterra, escuadra con la que firmó un acuerdo por 40 millones de dólares.

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Aaron Hernandez: An ID Murder Mystery



Fútbol, fama y asesinato. En este documental de dos partes, examinamos el ascenso y la caída de la estrella del fútbol Aaron Hernández. Cuando un amigo llamado Odin Lloyd es encontrado muerto cerca de la casa de Aaron, los investigadores y… pic.twitter.com/anKUhfFZkv — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) May 5, 2024

Todo estaba dado para que el estadounidense tuviera una larga, exitosa y longeva carrera en la NFL; sin embargo, esto no ocurrió así. Su éxito se vio truncado de golpe luego de ser condenado por las autoridades por el delito de asesinato, convirtiendo este en uno de los escándalos más grandes en la historia de esta disciplina.

Fue en 2013 cuando Aaron fue arrestado y declarado culpable por la muerte de Odin Lloyd, concuñado suyo y también jugador semiprofesional. Su sentencia fue la cadena perpetua, por lo que, pese a la fama que ya tenía, no tuvo la oportunidad de salir bajo libertad condicional.

¿Aaron Hernández perdió la vida en la cárcel?

Cuatro años después Hernández fue absuelto por otro juicio por doble asesinato; sin embargo, fue ahí cuando se encontró a la exfigura de la NFL sin vida dentro de su celda. Los reportes médicos sostienen que Aaron padecía Encefalopatía Traumática Crónica, enfermedad que se asocia a constantes golpes de cabeza que se vinculan a problemas con la impulsividad y agresividad.