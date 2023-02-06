Aaron Rodgers se corona en el AT&T Pro-Am Pebble Beach

Aún con muchas dudas sobre su continuidad en Green Bay Packers, el mariscal de campo Aaron Rodgers alzó el título en el Pro-Am de Pebble Beach con su dupla Ben Silverman disputado en California, enfocándose en el torneo de golf.

El jugador de la NFL ganó con diferencia de un sólo golpe con respecto a la dupla de Peter Malnati y Don Colleran. Aaron Rodgers finalizó la tres rondas de competición con 26 bajo par y con tarjetas de 62, 60 y 67 impactos en total.

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Las Palabras de Aaron Rodgers en redes sociales

Aaron Rodgers no ocultó su felicidad por haber conquistado el torneo y publicó unas palabras de agradecimiento en sus redes sociales.

"¡Qué semana tan increíble en el @attproam trayendo a casa el trofeo con @benw_silverman! 🏆 Muchas gracias a Steve John y su personal, a todos los voluntarios y fanáticos que vinieron al campo para apoyarme a mí y a todos los competidores. Me encantó jugar tres rondas con mi buen amigo y uno de los mejores tipos que conozco, @dariusrucker, y tener a @hockster en la bolsa también hizo que las cosas fueran realmente especiales. Y, por último, muchas gracias a @taylormadegolf por brindarme los mejores clubes del planeta.", publicó el mariscal de campo de la NFL.

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La victoria de Aaron Rodgers en el torneo

Con el reciente retiro de Tom Brady y las especulaciones sobre su futuro en la franquicia de Green Bay, Aaron Rodgers pudo disfrutar del título en el que Josh Allen (quarterback de Buffalo Bills) bromeó diciendo que el mal clima ayudaron a conseguir el titulo del AT&T Pebble Beach.

A lo que Rodgers respondió "Josh Allen me dijo que habrá un asterisco con esta victoria porque solo hubo tres rondas. Pero creo que nuestros nombres van a estar allí por mucho tiempo".