Abraham Ancer conquista el PIF Saudí International y pone a México en lo más alto

El mexicano Abraham Ancer logró conquistar el PIF Saudi International, torneo que se lleva a cabo en el Royal Greens Golf & Country Club en King Abdullah Economic City, de Arabia Saudita, tras una jornada que comenzó desde el jueves 2 de febrero con una consistente participación del golfista.

El circuito asiático mantiene la participación de jugadores del LIV, donde Abraham Ancer culminó este domingo con tarjeta de 261 golpes para un -19 bajo par.

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¿Cómo fue la victoria de Abraham Ancer en Arabia ?

Abraham Ancer tuvo un juego sólido desde el tee durante las cuatro rondas, se mostró concentrado y con golpes sólidos. Su juego corto y putt no le fallaron durante el certamen disputado en Arabia Saudita y acabó quedándose con el título.

Su principal contendiente fue el estadounidense Cameron Young, quien mantuvo de cerca al mexicano y fue el único que podía pelear por el campeonato. Mantuvo dos golpes de desventaja en su última ronda y aunque finalizó con 263 golpes, no fue suficiente para quedarse con el título.

El tercer lugar se quedó en manos de Lucas Herbet el australiano finalizó con 265 golpes.

El desempeño del golfista mexicano

El mexicano tuvo 63 impactos en su primera ronda el jueves pasado, posteriormente el día viernes mantuvo una tarjeta de 66 golpes. Abraham Ancer pudo encaminar todo en la jornada del sábado cuando se fue como líder absoluto con una tarjeta de 64 golpes para sumar un score de 193 para el día final.

Este domingo consolidó su consistente participación en el PIF Saudi International y mostró su mejor golf para pelear este año por la temporada 2023 del LIV, mismo que dará inicio en el torneo de Mayakoba en la Riviera Maya de México.

|Getty Images

Por parte de los latinos y los españoles, el chileno Mito Pereira fue sexto lugar con -12, el también chileno Joaquín Niemann terminó décimo (-10), el español Sergio García fue vigésimo octavo (-6), el colombiano Sebastián Muñoz acabó en lugar 42 (-4) y el español David Puig en el sitio 53 (-2).

