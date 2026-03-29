DT de Portugal se rinde ante el Estadio Azteca: “Cómo en un sueño”

El Estadio Azteca reabrió sus puertas al publico para el enfrentamiento entre las Selecciones de México y Portugal, pero lejos de las mejoras que registró el Coloso de Santa Úrsula, el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, se rindió ante el inmueble por su historia en Copas Mundiales y por ser una catedral del futbol mundial por las leyendas que han pisado su césped.

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Roberto Martínez se rinde ante el Estadio Azteca

Roberto Martínez habló ante los medios después del empate sin goles entre México y Portugal y aseguró que para ellos fue como un sueño ingresar y jugar en este estadio.

"Es verdad que cuando llegamos nos sentimos como en un sueño. Aprovecho para felicitar a todas las personas involucradas en este proyecto. No es tan fácil tener un estadio tan mítico como el Estadio Azteca", dijo Martínez.

El estratega español aseguró que el Azteca es una de catedral del futbol en donde los más grandes de la historia del futbol mundial se han coronado y aseguró que tiene memorias desde niño sobre el Coloso de Santa Úrsula, especialmente por la Copa del Mundo de México 86.

General view of fireworks at stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

"Tengo una sonrisa desde que llegamos en el autobús y hasta el vestidor porque, primero, te sientes muy humilde y te das cuenta que esto es la catedral del futbol, donde los más grandes han dictado sentencia", señaló.

"Es hablar de Maradona, es hablar de Pelé. Todos tenemos historias desde niños con este estadio. El Azteca es mágico y ha dado tantas memorias que en 2026 lo seguirá haciendo", agregó.

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