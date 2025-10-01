México suma dos medallas más en el Mundial de Para Atletismo; ¿cuántas preseas tiene y en qué lugar del medallero está?

México continúa sobresaliendo a nivel internacional. Y es que, después de lo vivido en los últimos meses en disciplinas como los clavados, el tiro con arco o el ciclismo , ahora es el Mundial de Para Atletismo en donde la delegación mexicana está mostrando una potencia digna de admirar y reconocer.

En estos momentos se está llevando a cabo el Campeonato Mundial de Para Atletismo, mismo que se celebra en Nueva Delhi en 2025. Aquí, México disputa con grandes potencias su puesto dentro de los mejores 20 países en el medallero internacional; ¿quieres conocer en qué lugar se encuentra actualmente y cuántas preseas ha sumado?

¿Cuántas medallas tiene México en el Mundial de Para Atletismo 2025?

En estos momentos, y después de algunos días de competición, México ostenta un total de cinco medallas dentro del Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 al registrar dos preseas de oro, una de plata y dos más de bronce, consolidándose como una potencia del orbe.

Medalla de oro!! 🥇🇲🇽



¡Bicampeona mundial! 🔝



Gloria Zarza🇲🇽 conquista lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi. Con una marca de 7.97m se quedó con el primer lugar en Impulso de Bala F54.



La campeona paralímpica en París 2024 ahora tiene… pic.twitter.com/UMrSmMoR7Q — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 30, 2025

De hecho, las últimas dos llegaron por cortesía de Alondra Salazar y Rebeca Citlaly Cortés, quienes lograron el 2-3 para México dentro del Lanzamiento de Jabalina F54, por lo que hicieron que la bandera nacional fuerza alzada nuevamente en uno de los campeonatos más esperados de este año.

¿En qué lugar del medallero está México en el Campeonato Mundial de Para Atletismo?

Después de las cinco medallas obtenidas hasta ahora, mismas de las cuales dos son de oro, México puede presumir estar en el lugar 19 dentro del medallero del Campeonato Mundial de Para Atletismo, conformándose como una de las potencias del orbe y del continente americano.

2-3 para México en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 🥈🥉



Alondra Salazar🥈 y Rebeca Citlaly Cortés🥉 consiguieron doble representación para México en el podio de Lanzamiento de Jabalina F54.



Con estas preseas, la delegación llega a 5 preseas (🥇🥇🥈🥉🥉)… pic.twitter.com/fQJZ1eTAf3 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 1, 2025

¿Cuántos días faltan para el cierre del Mundial de Para Atletismo?

Este evento comenzó el pasado 27 de septiembre y terminará el siguiente domingo 5 de octubre del 2025, por lo que aún restan algunos días para que la delegación mexicana continúe sumando medallas en el Mundial de Para Atletismo . ¿Será que México quedará en el Top 10 del medallero?

