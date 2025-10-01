deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
México suma dos medallas más en el Mundial de Para Atletismo; ¿cuántas preseas tiene y en qué lugar del medallero está?

Los atletas nacidos en México están compitiendo de manera espectacular en el Mundial de Para Atletismo. Por ende, es preciso saber su lugar en el medallero.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
México continúa sobresaliendo a nivel internacional. Y es que, después de lo vivido en los últimos meses en disciplinas como los clavados, el tiro con arco o el ciclismo , ahora es el Mundial de Para Atletismo en donde la delegación mexicana está mostrando una potencia digna de admirar y reconocer.

Osmar Olvera “ignora” los problemas que existen con la CONADE

En estos momentos se está llevando a cabo el Campeonato Mundial de Para Atletismo, mismo que se celebra en Nueva Delhi en 2025. Aquí, México disputa con grandes potencias su puesto dentro de los mejores 20 países en el medallero internacional; ¿quieres conocer en qué lugar se encuentra actualmente y cuántas preseas ha sumado?

¿Cuántas medallas tiene México en el Mundial de Para Atletismo 2025?

En estos momentos, y después de algunos días de competición, México ostenta un total de cinco medallas dentro del Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 al registrar dos preseas de oro, una de plata y dos más de bronce, consolidándose como una potencia del orbe.

Te puede interesar: ¿Qué necesita McLaren para ser el campeón de la F1 en el GP de Singapur?

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan y cuándo salen a la venta los boletos para la última lucha de John Cena?

De hecho, las últimas dos llegaron por cortesía de Alondra Salazar y Rebeca Citlaly Cortés, quienes lograron el 2-3 para México dentro del Lanzamiento de Jabalina F54, por lo que hicieron que la bandera nacional fuerza alzada nuevamente en uno de los campeonatos más esperados de este año.

¿En qué lugar del medallero está México en el Campeonato Mundial de Para Atletismo?

Después de las cinco medallas obtenidas hasta ahora, mismas de las cuales dos son de oro, México puede presumir estar en el lugar 19 dentro del medallero del Campeonato Mundial de Para Atletismo, conformándose como una de las potencias del orbe y del continente americano.

¿Cuántos días faltan para el cierre del Mundial de Para Atletismo?

Este evento comenzó el pasado 27 de septiembre y terminará el siguiente domingo 5 de octubre del 2025, por lo que aún restan algunos días para que la delegación mexicana continúe sumando medallas en el Mundial de Para Atletismo . ¿Será que México quedará en el Top 10 del medallero?

Alan Chávez - Marktube

