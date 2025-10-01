Por el título de la F1: Esto necesita McLaren para ser campeón en el Gran Premio de Singapur

Este fin de semana podría ser uno de los más importantes en la historia reciente para McLaren , escudería que podría volver al trono dentro del campeonato de constructoras si es que sus pilotos tienen una buena actuación en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la temporada 2025 de la F1.

McLaren ha aprovechado a la perfección el bajón de Ferrari y Mercedes, así como los problemas internos de Red Bull, para dominar a cabalidad el campeonato de pilotos y de escuderías en esta temporada de la Fórmula 1. Por ende, aquí conocerás qué necesita la constructora para ser campeona este mismo fin de semana.

¿Qué necesita McLaren para ser campeón de la F1 en el GP de Singapur?

Gracias a la actividad que tanto Oscar Piastri como Lando Norris han tenido en la temporada, McLaren podría confirmarse como el campeón de constructoras en el Gran Premio de Singapur. Y es que, con un máximo de 346 puntos por disputarse, solo Mercedes y Ferrari podrían quitarle el trono a la escudería en turno.

Ahora bien, ¿qué tiene que ocurrir para que McLaren se quede con el primer lugar? Si sus dos pilotos en conjunto logran sacar un total de 13 puntos (es decir, un sexto y séptimo puesto, por ejemplo), entonces se confirmaría como la escudería más potente de la F1, resultado muy probable considerando los resultados que Piastri y Norris han entregado en los GP’s de la temporada.

Si Piastri y Norris tienen una mala carrera y no suman puntos, también podrían coronarse si es que Mercedes no suma 30 puntos y Ferrari 34. Si esto se logra, McLaren volvería al trono de la misma forma que ocurrió en la temporada anterior, cuando terminó con el dominio de Red Bull.

¿Cuándo es el GP de Singapur y cuántas carreras quedan en la temporada?

A la temporada 2025 de la Fórmula 1 le restan un total de siete carreras, y la próxima de estas será el Gran Premio de Singapur. Ante ello, debes saber que la próxima batalla entre escuderías se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el circuito urbano Marina Bay a las 06:00 horas, tiempo centro del país.