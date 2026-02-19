¿WWE prepara un combate entre Gunther y Dragon Lee para Wrestlemania 42?

El 2025 fue uno de los años más importantes en la carrera luchística de Dragon Lee, pues el mexicano pasó de ser uno más del montón a convertirse en uno de los rostros latinos más importantes dentro de los Estados Unidos. Por tal motivo, la WWE tendría en mente premiarlo de manera llamativa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Se sabe que el crecimiento de Dragon Lee en los últimos meses ha sido suficiente para compararlo con otras estrellas latinas como Stephanie Vaquer, Rey Mysterio o el propio Penta. Ante ello, la WWE tiene en mente incluirlo en una rivalidad con Gunther que podría terminar…¿en Wrestlemania 42?

¿WWE quiere enfrentar a Dragon Lee ante Gunther?

Fue en la última edición de Monday Night RAW que Dragon Lee apareció para lastimar a Gunther y obligarlo a que perdiera su oportunidad de aparecer en el combate principal de Elimination Chamber, lo que causó un impacto importante y positivo entre la comunidad que vio esto totalmente en vivo.

Con ello, Dragon Lee se vengó de lo sucedido en la penúltima edición de la WWE en donde El General del Ring terminó con él cuando este defendió a AJ Styles, a quien retiró en el Royal Rumble. Con esto, ya son dos los segmentos que ambos luchadores tienen juntos camino a Wrestlemania 42.

Sin embargo, si bien la rivalidad entre los dos comienza a crecer, esto no sugiere que se enfrenten precisamente en Wrestlemania. Y aunque la posibilidad está latente, tampoco se descarta que tengan un mano a mano en Elimination Chamber o, bien, en un SNMT de la WWE antes de WM 42.

¿Dragon Lee también es el rostro de la AAA?

El crecimiento de Dragon Lee en la WWE también ha hecho que tenga segmentos muy interesantes en la AAA al grado de ser, actualmente, uno de los rostros principales de la empresa junto a otros luchadores como Dominik Mysterio, La Parka, Mr Iguana y Rey Fénix.